美國電動車廠Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）11月21日在展示會向公眾介紹新車Cybertruck，卻出現意外的尷尬場面，號稱非常堅固、能夠防子彈的車窗玻璃在示範時遭一顆鋼球兩度擊裂，馬斯克明顯覺得玻璃的抗擊力不如預期，神情顯得非常尷尬，並稱「可能是有點太大力了」，讓台下觀眾哈哈大笑。

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馬斯克當天在加州介紹新車Cybertruck的功能，該車的車窗玻璃號稱可以抵擋子彈，顯示這架時尚新車的安全程度。

但該公司在現場的示範卻出現意外場面，一名工作人員手持鋼球，擲向車窗玻璃，玻璃隨即破裂，令站在一旁的馬斯克當場講粗口「Oh my fxxking god」（我的老天）。他又尷尬笑稱「可能是有點太大力了。」

該名工作人員之後再擲一次，結果還是一樣，玻璃裂開，馬斯克只好尷尬稱「它（鋼球）並沒有穿過去。」

Tesla示範新車玻璃堅固程度的影片：

根據Tesla公司介紹，Cybertruck車身採用鋼合金，和SpaceX所研發火箭計劃使用的材料相同，而且這架車能夠在約3秒的時間內，從靜止加速到時速100公里。

入門款的Cybertruck售價為3.99萬美元（約31.2萬港元）。目前尚未公布上市日期，外界估計可能要到2021年底前才會推出。