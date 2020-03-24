SAMSUNG研發全新電動車固態電池　體積重量減半續航力達800公里

在這個非常注重環境保護與永續發展的時代，越來越多人選擇購買電動車，電動車的發展也逐漸成熟，而為了提升電動車的續航力與耐久度，最近SAMSUNG開發出一種固態電池，可以讓電動車一次充電就能行駛500英里（約800公里），大大提高了電動車電池技術的功率密度。

現在大多數商用電動汽車所用的傳統鋰離子電池，依賴於液態電解質，問題是目前的電池技術和功率密度存在限制性，這意味著汽車製造商如果想要讓電動汽車續航能力更強，就必須打造更大空間以容納更多電量的電池。在這個過程中，它增加了電池的重量和體積，這對汽車的整體續航里程和性能都會帶來壞處。

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相比之下，全固態電池使用的是固體電解質，顯然它更加安全，因為爆炸的可能性更小，但與此同時也帶來了新的挑戰。它們容易在電池的陽極上形成枝晶，反過來，這會降低電池的壽命並對整體安全產生負面影響。而此次由SAMSUNG高級技術研究所和SAMSUNG日本研發中心聯合開發的解決方案使用了採用5微米銀碳層的不同陽極塗層。儘管Ag-C含量很少，但在測試袋電池中已經足夠解決枝晶的問題。通過這種方式，陽極可以做得更薄，且能量密度可以提高到900瓦時/升。

雖然全固態電源組的想法並不新鮮，但SAMSUNG的研究人員表示他們已經找到了解決電池壽命和穩定性問題的方案。（SAMSUNG SDI）

雖然目前還處於原型階段，但測試袋電池的體積可能要比傳統鋰離子電池小50%左右。這可能意味著一輛電動車的續航力跟傳統動力汽車相同，但重量和電池組體積卻只有後者的一半左右。但目前這項研發，都還只是在實驗室內部測試的階段，實際要應用到電動車上並且讓消費者購買，可能還需要一段時間。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：三星全新電池超級厲害！可讓電動車行使800公里】