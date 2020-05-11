【新冠肺炎】再開店就報警　日本「自肅警察」形成不良社會風氣

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，政府呼籲店舖「自肅」（自我克制）關門不做生意，亦呼籲人們「自肅」留在家中不要聚會或上街。但亦因此日本近日出現了一群「自肅警察」，形成了一股不良的社會風氣。

新型冠狀病毒肺炎：攝於5月10日，東京都有警察踏着單車，在市中心穿梭。（Reuters）

日本在3月宣布全國進入緊急狀態，呼籲商戶提早關門或停止營業，並呼籲人們留在家中不要上街。但這種「自肅」行為並非強制，日本沒有法律懲處不自肅的人們。

因此在日本近日出現了一些人，他們會在網上公開一些不理勸籲依然開門做生意的商店，或對一些不理勸籲仍然上街，聚集在公園或街上的人們，進行「道德譴責」。

當善意成為騷擾

這些道德譴責目的本是是善意的，為的是讓涉事者注意，避免散播病毒讓疫情惡化。不過他們的聲音近日變得愈來愈激烈，提出的警告亦變得過火：在千葉縣有糖果屋在門外被貼上了「別聚集小孩，快關門！」的紅色大字貼；有東京都的酒吧即使跟隨呼籲提早關門，店外亦被貼上「再開門做生意就報警」的警告。

另一家在東京都的餐廳，在4月26日邀請歌手在店內舉辦一場網上直播演唱會，儘管已禁止觀眾進入，當日亦在店外被不知名人士貼了一張寫着：「請自肅，下次再發現就叫警察來」的大字貼。

在福井市有店舖更收到了騷擾電話，甚至在門前被棄置垃圾。

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網上散播不實消息被起訴

日本稱這些在網上公開別人資訊，警告別人關門，要求別人自肅的人叫「自肅警察」。他們的行為已成為一種騷擾，甚至犯罪。一名長野縣男子誣指一家公司讓確診患者繼續工作，在網上公開這家公司的名稱，結果被發現公司實際無人感染，男子被警方以名譽毀損罪函送。

還有一名山形市男子誣指一間餐廳內有確診患者，在網上屢次呼籲不要光顧，結果被發現與事實不乎，被以妨礙業務罪起訴。另外茨城縣石岡市一個動物園早前宣布在7日重開後，曾經兩度接獲警告電話，要求動物園取消營業，更揚言會殺害員工。

專門處理網上糾紛的律師清水陽平表示，當人們在網上散播謠言，不論是否惡意只要造成對方損失，均可被控以妨礙業務或誹謗罪遭起訴，呼籲人們不要隨便在網上散播未經證實的消息。

新型冠狀病毒肺炎：攝於5月10日，一名戴着口罩的老人坐在椅子上。(Reuters）

為了自身安全希望把「敵人」趕走

新潟青陵大學社會心理學教授碓井真史表示，多數「自肅警察」均無惡意，只是一種防衛本能，他們沒有確切資訊的能力，但為了自身安全希望把「敵人」趕走。

「他們看到縣市外的車牌、人潮聚集的店家、稍微咳嗽的人，都會認為這些人是敵人，把他們趕跑成為了『正義』。」碓井指出在疫情及對經濟的不安下，進一步強化「無法容許他人行為」的怒氣。

碓井建議，應先暫時不要閱讀最新資訊減少不安，冷靜仔細分析正確資訊。碓井亦指出，行政單位及媒體亦應儘可能減少披露違反規定企業或單位的內容，尋找出一個能讓大家接受的表達方式。