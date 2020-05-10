新冠肺炎｜白川鄉合掌村疫情下封村5日　村民感慨回復往日平靜

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本疫情未止，其中位於白川鄉的旅遊熱點合掌村早前宣佈暫時鎖村，防止遊客聚集。就連當地村民亦坦言，自封村後零外人進入，難得重返25年前的平靜。

日本疫情未止，其中位於白川鄉的旅遊熱點合掌村早前宣佈暫時鎖村，防止遊客聚集。（CBS NEWS片段截圖）

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日本今年因疫情影響，旅遊業備受重挫，多個旅遊熱點亦要暫停開放。其中位於岐阜縣白川鄉的合掌村，因配合全國緊急狀態令，於今月2日至6日封村，而封村措施中亦包括暫停開放停車場，以及停運往來的巴士服務，避免人群聚集。

有日媒於鎖村期間到訪當地，有前來的日本民眾指對封村消息毫不知情，故感到意外。而村民則稱，自從無遊客前來，整條村莊猶如返回25年前未開放的平靜又悠閒的時期，非常難得。他們又指希望疫情早日止息，開村後再次迎接遊客。

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白川鄉合掌村於1995年正式登錄世界文化遺產，其後遊客量急增，當地每年5月上旬亦是黃金週假期，去年同期單是一日更有8,000至10,000遊客到訪。今年受疫情影響，遊客量因此銳減。

（CBS News、中日新聞）