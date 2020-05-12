【Blue Cheese】一次搞懂世界三大藍芝士　外觀與味道有這些分別

一般來說，食物只要發霉就不能吃了，只剩下一種命運。不過藍芝士（Blue cheese）可不一樣，反而故意在製造時加入黴菌使芝士發霉，這種「發酵」過的芝士因風味強烈，有別於一般芝士而受到不少饕客愛戴。而世界上最具代表性的藍芝士有三個：法國的洛克福（Roquefort）、英格蘭的史地頓（Stilton）以及意大利的古岡左拉（Gorgonzola），這三種藍芝士更有「世界三大藍紋乳酪」的美譽。

藍芝士據說是意外被發現的，它的表面有青黴菌造成的藍色花紋，可以使用牛奶或羊奶製作。

與又有芝士女王之稱的有名白紋芝士卡門貝爾（Camembert）不同的是，藍芝士是讓青黴菌從內部繁殖，且因黴菌生長需要空氣，在凝乳過程中必須隨時注意，除不能使原料過熱外還要確保芝士內部有足夠的間隙讓黴菌生長，成形後便會放置熟成，最終成為一塊優質美味的藍芝士。

那麼，世界三大藍芝士又有什麼樣不一樣的差別呢？

三大Blue Cheese外觀與味道分別（點圖繼續閱讀）：

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一次搞懂世界三大藍起司 產地、外觀、味道全都不同】