日本外賣平台聘「肌肉猛男」送遞員　還能提供這些特別服務……

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，許多民眾都會利用美食外送平台訂購餐點，讓自己宅在家也能享受佳餚！日本商家也看上這股商機，打出「另類外送」的噱頭，推出健美肌肉猛男外送到你家的服務，讓顧客不僅能夠吃到美食更能「進化眼球」，消息一出，立刻引起網友討論！

根據SoraNews24報道，餐飲公司WITHWIN的總裁杉浦正典，也同為壽司餐廳「今壽司」的第三代老闆，杉浦平時熱衷於健身運動，也參加過不少健美比賽，更藉此認識到許多健美好友。隨着美食外送興起，杉浦也決定打入這塊市場，他將自己的工作和興趣做結合，成立外送服務「Vber Macho」，打出由猛男親自外送的噱頭，吸引消費者的目光（點圖放大瀏覽）：

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Vber Macho主要由資深健身美男擔任外送員，可以應顧客需求在外送時擺出各種姿勢，藉此熱絡送餐時的氣氛。另外，顧客只要提前告知，便能與外送員一起合照，外送員也能穿着半纏制服與其合影，且外送過程也會保持2米的社交安全距離，讓顧客可以放心訂餐。

目前Vber Macho的據點設置於名古屋，現在有提供免費外送的服務，因該外送平台才剛起步，尚未於其他縣市成立據點，但只要支付外送費，他們也能提供外送至東京及大阪地區。

另類的外送方式也引起日本網友討論，有人讚嘆「這個太強了吧！」、「想要試一次看看！」、「真想請健身猛男為我送餐……」，也有網友認為「這是什麼東西，真的有這種需求嗎？不僅身體強壯，連商業精神都很強呢……」、「可以請外送員脫掉上衣跟我拍照嗎？」、「現在我好想成為名古屋的市民」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】