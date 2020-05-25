【新冠肺炎】疫情重挫需求　航空公司掀起「折翼」潮

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情導致全球經濟活動接近完全停擺，民眾紛紛按照指引留在家中避疫，外遊從疫情前的理所當然常態，變成現在的非必要。大家對航空交通的需求直線下滑，意味航空公司接近凋零的收入雪上加霜，陷入一片經營危機。

疫情爆發超過半年以來，航空公司的運作出現困難的消息此起彼落，英國廉航Flybe就成為「第一滴血」，在3月5日宣布被接管。該航空公司肩負英國大約4成內陸航班，但在疫情前已經傳出財困，於2019年夏天由維珍航空（Virgin Atlantic）牽頭的財團出資，惟最終無法捱過疫情的衝擊。

新型冠狀病毒疫情重創航空業，英國廉航Flybe在3月率先成為疫情的犧牲品。（Getty Images）

維珍難救自家品牌

維珍航空雖然為Flybe擔當「白武士」，但對旗下的維珍澳洲航空（Virgin Australia）則愛莫能助，受到疫情影響，維珍澳洲暫停大部份航班，只維持每天65個航班運作，員工亦被迫放無薪假，但仍無法阻止公司「燒錢」的狀況。當局曾要求澳洲政府借出14億澳元作燃眉之急，但遭主要競爭對手澳洲航空（Qantas）提出質疑，指澳航的利潤比對方多3倍，因此認為自己獲42億澳元資助才算合理。

坎培拉政府最終拒絕出手，維珍澳洲在4月21日接受自願接管重組，但仍會維持航班運作。維珍澳洲所在地的昆士蘭省政府曾在5月中提出與多名獨立競爭者一同出資2億澳元，收購對方的策略性股份，確保航空公司繼續以當地為根據地，不過內政部長違頓（Peter Dutton）則大潑冷水，認為此舉「可笑」和做「政治騷」。

維珍澳洲航空在4月底宣布接受重組。 （Reuters）

法荷航獲注資 締造多贏局面？

與維珍澳洲的情況相比，法荷航集團（Air France-KLM）的命運相對較好，後者獲法國及荷蘭政府合共注資90億歐元，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）同時提出「法航應繼續購買空中巴士的產品」，保障當地兩大航空業命脈；環境部長博爾內（Elisabeth Borne）則要求法航為高速鐵路（TGV）「讓路」，削減內陸航班，實現在2024年前的本地二氧化碳排放減少一半的貸款目標。從這個要求來看，或反映後疫情時代的空中交通的短途客流失到陸上交通的情況。

法國政府決定向法航伸出援手，但提出對方繼續光顧空中巴士產品為條件。（Reuters）

多國政府出「辣招」挽救

德國漢莎航空（Lufthansa）亦面對法航的類似條件，當地傳媒25日報道，該航空公司與德國政府達成90億歐元的援助協議，其中一項要求就是漢莎繼續接收從空中巴士訂購的飛機，當地報章《商報》（Handelsblatt）指出，該筆訂單會令漢莎航空在未來三至四年耗資超過50億歐元，變相令公司接近無法在短期內復甦。

泰國航空（Thai Airways）是另一個獲國家出手的航空公司，該航空近年面對區內劇烈競爭，最近3年都錄得赤字，因此尋求政府提供18.1億美元貸款。曼谷政府指泰航須處理23個經營高危問題，並提交明確的策略方針，應對將來可能發生的疫情、增加公司利潤及控制支出的方案，避免導致納稅人的血汗錢遭白費。

特朗普：美國航空業非常穩健

歐洲的空中巴士的訂單在法、德兩國的航空公司繼續支持而看來可以安然渡過疫情，大西洋對岸的美國是否同樣可以擺脫困境？波音公司（Boeing）行政總裁卡爾霍恩（David Calhoun）在5月中預測，美國或會有最少一間主要航空公司因疫情倒閉。

曾經涉足航空業的總統特朗普（Donald Trump）一直強調保住美國經濟，因此作為經濟重要命脈的航空業當然成為拯救重點，他多次在公開表示要出手挽救航空業，並向業界批出最少250億美元援助，指對方的狀況非常穩健。其中受惠的達美航空（Delta Airlines）行政總裁巴斯蒂安（Ed Bastian）感謝白宮的迅速協助，相信美國不會有航空公司結業，更有信心載客量可以在未來12個月回復。

特朗普（右）曾在1980年代後期涉足航空業，成立「特朗普航空」，該公司在1992年被全美航空（US Airways）收購，現在屬美國航空旗下一員。（Getty Images）

特朗普及巴斯蒂安是否過度樂觀就不得而知，但有專家認為，華府的撥款無法彌補航空公司長年的損失，最終無法擺脫經營困難的處境。