【BNO】約翰遜新計劃會帶來的三大改變　重點在「工作權」

全國人大通過「港版國安法」，西方多國表態反對，其中英國表明一旦中國在香港實施國安法，將加大英國國民（海外）護照（BNO）的簽證權利，英國首相約翰遜（Boris Johnson）6月3日更特意在香港《南華早報》與英國《泰晤士報》撰文，講述英方立場與計劃。 約翰遜政府的「改變BNO計劃」會帶來什麼不同？該計劃包括加長港人可在英國逗留期限，但更大重點是加入「工作權」（right to work），改變過去BNO持有人不能工作的局面，繼而會影響申請成為英國公民難度的關鍵。

英國首相約翰遜罕有地在香港報章撰文，圖為5月11日他現身唐寧街10號（Getty）

約翰遜的文章6月3日分別刊登在香港《南華早報》與英國《泰晤士報》，講述英國政府的觀點，其中在香港報章刊登的文章以「向憂慮前途的香港人，英國會提供另一選擇」為題。事實上，英國外相藍韜文（Dominic Raab）之前也在5月底預先向外透露，英國可能會加大BNO簽證權利。

按照目前情況，BNO護照持有人可以在英國逗留6個月，但如果要工作或讀書都要額外申請簽證，故此不少人形容BNO更似是旅遊證件。至於按照如今約翰遜政府透露的計劃，則可能帶來三大不同：

1. 可續期的12個月逗留期限

根據約翰遜與藍韜文的說法，英方都有意取消「逗留6個月」這個期限，然後另外訂立一個12個月的期限，但可留意的是，兩人都提到這個期限是可續期或延長，包括約翰遜稱是「可續期」（renewable）與藍韜文稱是「可延長」（extendable）。此意味這個期限更可能並非最長12個月，而是起碼12個月。

但英方未有講述的細節則包括續期條件與程序等，若然續期要求先有高薪工作或大量資產，則難度不低。

英國外相藍韜文稱一旦中方實施港版國安法，英國會加大BNO持有人的簽證權利，圖為他4月底現身唐寧街（Getty）

🔻藍韜文5月底時就有關英方觀點與計劃的說法🔻

China's proposed national security law for Hong Kong is in direct conflict with its obligations under the Joint Declaration. If enacted, this law would violate Hong Kong’s autonomy and freedoms. UK and 🇺🇸🇦🇺🇨🇦 are deeply concerned.

https://t.co/bbGgJgHklw pic.twitter.com/e7eQySFDFX — Dominic Raab (@DominicRaab) May 28, 2020

2. 加入「工作權」

英方新計劃帶來的另一重點是加入「工作權」。過去BNO護照持有人不能在英國工作，一如其他人要申請工作簽證如「Tier 2」，門檻不低，包括年薪有最低要求，僱主又要先取得相關牌照，需先證明未能在本土找到適合人才等，故此取得工作簽證難度頗高。

但如今藍韜文5月底的說法，是讓BNO持有人在逗留英國期間「可申請工作與留學」（to apply to work and study），再到這次約翰遜在最新文章進一步表明新計劃會讓BNO「包括工作權」（including the right to work），這無疑是改變BNO的性質，也很大機會是降低在英國工作的門檻。

若BNO有「工作權」，將可能成為申請做英國公民的途徑，例如現時取得「Tier 2」一般工作簽證者，可以在連續住滿5年後取得永久居留權，繼而再入籍。

但目前英方尚未講述的細節則包括這個「工作權」是否完全無限制，以及工作多少年後可以永久居留等。

約翰遜提出可能會讓BNO持有人獲「工作權」，圖為5月11日他到國會前在公園散步（Getty）

3. 可帶同家屬赴英

英方也打算把新計劃延伸至BNO持有人的親屬。根據藍韜文6月2日出席國會時的說法，英國未打算讓所有曾登記BNO者獲得資格（約300萬人），但可參與新計劃的人會包括BNO護照持有人（目前30多萬），與他們在香港的家屬（dependents），此意味部分非持有BNO者也會獲得資格前往英國。

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事實上在香港經歷一連串社會事件與最新的「港版國安法」風波後，英國政界普遍支持擴大BNO的簽證權利，甚至有議員主張重開BNO申請、直接讓護照持有人取得居英權等，如此種種均是讓約翰遜政府有加大BNO權利的壓力。

但約翰遜政府並非全無顧慮，例如去年12月英國媒體也有傳出藍韜文因擔心影響對華關係而不願意擴大BNO權利的消息，未來會有什麼變數，尚未可知。