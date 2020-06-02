【港版國安法】英國外相再促中國改變決定　否則加大BNO簽證權利

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）6月2日在國會發言時，再次促請中國重新考慮有關「港版國安法」的立法，並重申若北京政府在香港實施有關法案，將改變對英國國民（海外）護照（BNO）的安排，即加大他們的簽證權利。

藍韜文在國會下議院發言時表示，現時是中國重新考慮的時候，從邊緣走回去，以尊重香港的自治權，尊重中國的國際義務。他又稱，若中國繼續現時的道路，一旦實施國安法，英方就會聯同國際夥伴一起考慮進一步的回應。

他確認英方會研究向BNO護照持有人提供成為英國公民的途徑。他稱「英國有歷史責任，我要說的是對香港民眾的責任。」

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現時BNO護照持有人只可以在英國逗留6個月，藍韜文重申，假如中國繼續一意孤行實施港版國安法，英國政府會改變有關限制，取消BNO持有人6個月的逗留期限，容許他們到英國居住12個月，以申請就業和留學，期限並可以延長，由此為他們申請成為公民提供途徑。

自北京政府提出港版國安法後，西方多國表態反對，中國外交部則反駁指，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。對於英國可能加大BNO持有人的簽證權利，中國外交部5月29日曾回應稱，中方反對英方單方面改變有關做法，並保留採取相應措施的權利。