SpaceX成功送人上太空站　Elon Musk下個宇航大計：百人「星艦」

太空探索公司SpaceX於上月30日成功將兩名太空人送上國際太空站，但行政總裁馬斯克（Elon Musk）不想僅僅停留在這項里程碑上。

SpaceX成功將太空人赫利及本肯送上太空站（點圖放大瀏覽）：

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馬斯克在6日致函員工，鼓勵他們「大幅且立刻」加速下一代星艦（Starship）火箭的程序，「除了專注於降低飛龍號太空艙返航的風險，請把星艦視為SpaceX的首要發展目標」。

SpaceX的目標是星艦設計為可完全重複使用、一次可載運多達100人的火箭，到月球或火星執行任務。

馬斯克也要求SpaceX員工投入大量時間在德州博卡奇卡的星艦發展計畫，以進一步加速發展星艦。

SpaceX自2019年來已籌措近17億美元資金，目前估值上看360億美元。SpaceX穩定籌得資金，同時發展三個雄心勃勃的計畫，分別是天龍號太空船、Starlink網絡衛星以及星艦火箭。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】