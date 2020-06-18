【有片】如何搭過山車不尖叫？　日本富士急社長親身示範

日本的新型冠狀病毒疫情（COVID-19）持續緩和，國內設施陸續開放，但多個主題樂園在5月重啟後建議遊客「玩過山車時不要尖叫」，措施讓不少人摸不着頭腦，近日富士急樂園就直接找來兩位社長，拍片親身示範如何優雅地「不尖叫玩過山車」。

圖為示範中玩的過山車「過山車之王」，據宣傳「過山車之王」恐怖程度達世界級，尖叫度滿分。（富士急樂園官網截圖）

5月東日本遊園地協會與西日本遊園地協會共同發布指引，提醒樂園在疫情期間要以遊客和員工的健康為優先，要求遊客隨時戴上口罩，並避免在坐過山車或玩其他遊樂設施時大聲尖叫。大阪環球影城在重開後，場內工作人員便呼籲遊客避免在乘坐過山車時尖叫。

「玩過山車不尖叫怎叫玩過山車？」「怎可能不尖叫玩過山車？」措施一出隨即惹來熱論。富士急樂園就在6月17日上載短片，請來富士急樂園社長岩田大昌及富士急行社長堀內光一郎，兩人親自示範如何安靜地玩過山車。

影片中兩名社長坐在過山車，前方放置攝影機，拍攝着兩人坐山車的情況。只見兩人由搭乘過山車，俯衝及急轉彎期間，均保持一臉嚴肅，完全不叫出聲音。堀內更多次悠哉地調整口罩位置。影片後配上「請留在心中絕叫」的字幕，歡迎各位遊客親身挑戰。

據富士急樂園網站介紹，該過山車為「過山車之王」（FUJIYAMA），恐怖程度達世界級，尖叫度滿分。

日本多個樂園呼籲遊客玩過山車不尖叫，在當地引來熱議，圖為2020年1月疫情前遊客在東京豐島園玩過山車時（Getty）

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