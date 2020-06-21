日本另類朱古力：孤獨詩歌口味　KitKat壽司　還有地鐵站牆紋造型

東京知名的朱古力品牌EYECON SHOP以「吟味文學」為概念，將日本著名詩人古川俊太郎的詩作用活字印刷術印在可可含量70%的朱古力上。

古川俊太郎曾為宮崎駿電影主題曲填詞，是日本當代著名的詩人、劇作家、翻譯家，EYECON SHOP這次選取的是古川俊太郎的《早晨的接力》，這款朱古力每盒售價1200日圓，將乾燥後的可可粉用石磨研磨成細粉與砂糖混合，再將這篇吟誦世界各地的早晨的名作一字一句刻在朱古力上。

整體的味道偏苦，細細品味又帶點微甜，就像是詩歌本身所帶來的感覺：字裡行間有點苦，又有點甜。印刷的字體選擇了細緻圓潤的石井太明朝體，包裝精心細緻，先是用同樣印著詩作的金色錫紙包裹朱古力，不僅如此，外包裝還印著《早晨的接力》和古川俊太郎的字樣，撲面而來的文學氣息。

接下來EYECON SHOP還把古川俊太郎的最著名的詩作《二十億光年的孤獨》也搬上了朱古力，不同於《早晨的接力》的治癒，《二十億光年的孤獨》暗黑系的包裝有著孤獨靜寂的氣質，好像在說「想要知道孤獨的滋味？趕緊來品嚐我吧」。

點圖看看刻滿古川俊太郎詩句的「文學朱古力」，及更多日本另類朱古力產品，包括Kitkat曾在日本搞笑地推出限量「KitKat壽司」：

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介紹了那麼多朱古力，大家是不是都想吃了？食堂君太愛朱古力了，朱古力微苦的味道，配合融化後稍微黏黏稍微順滑的口感，無論是多麼辛苦的一天，都會因為一塊朱古力而變得幸福！

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