西班牙收藏家1萬元請業餘修復古畫　聖母畫像慘被毀成小學雞塗鴉

西班牙經常傳出繪畫與古物修繕卻被搞砸的事件，近日就有一幅17世紀的聖母瑪利亞肖像被修到「大崩壞」，讓專家氣急敗壞地呼籲政府趕緊立法，以免業餘人士摧毀更多文物畫作。

《衛報》報道，華倫西亞（Valencia）一位私人藝術收藏家同意支付1200歐元，讓一位傢具修繕商清潔巴洛克時期藝術家穆里羅（Bartolomé Esteban Murillo）的「聖母無染原罪」（The Immaculate Conception of Los Venerables）複製畫，但結果卻是畫中的聖母瑪利亞被毀容。收藏家要求二次修補，但結果更慘，水準直接下降成小學生的美術作品。

▼▼▼被毀聖母畫、「猴子基督」和屠龍木像▼▼▼

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收藏家據報終於承認自己倒霉，聯繫專家亡羊補牢，整件事也讓人想起2013年修畫失敗的「猴子基督」（Monkey Christ）事件，並在Twitter引發熱議，有網友表示，「猴子基督有伴了」；也有網友說，「生活艱難、多事沮喪，但搞砸的繪畫修繕仍讓我笑到飆出淚來。」還有網友拿同張畫的不同面容，形容疫情期間的心情。

網友也批評，「怎會有人找傢具修繕商修畫？這根本是收藏家的錯。我替舊沙發裝新的椅腳，那我也算是傢具修繕商了，也能拿1200歐元去修老畫了」。

除了「猴子基督」和聖母馬利亞毀容等案例外，納瓦拉艾斯特利亞（Estella, Navarre）一間教堂的聖喬治屠龍木像，一度也被修成像是「丁丁歷險記」漫畫書的主角。力主立法限制文物修繕者資格的卡雷拉教授（Fernando Carrera）就說，「我不覺得這傢伙可被稱為修復者－說實話，他們笨手笨腳，把事情搞砸，把文物毀了」。

Statue of St. George “restored” to faded colors after too-bright paint job: https://t.co/CkZDXDmHdV pic.twitter.com/Wg0OKEWBw5 — Artsy (@artsy) June 25, 2019

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