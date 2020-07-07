韓國性教育老師要學生帶香蕉學戴避孕套　遭家長投訴後取消惹爭議

韓國全羅南道的一所高中，有位30多歲的老師上性教育課程時，要求學生在下堂課帶五根香蕉來上課，因為他打算教學生如何正確地戴避孕套，而家長知道此事後，不停打電話到學校抗議，認為老師的行為是「助長性侵」，校方只好取消課程，不過此事也引起韓國網友的討論。

根據韓國媒體報道，韓國全羅南道某間高中，30多歲的老師於上禮拜教導學生懷孕與分娩的知識後，要求學生下週帶五根香蕉到課堂上，因為下節課要上「避孕套教學」。沒想到家長聽到此消息，不停打電話給校長和老師抗議，家長認為這會助長性侵，要求學校取消此課程。

任課老師表示「有很多學生不知道如何正確使用避孕套，因此有必要進行練習，避孕是課程中的內容」，而校長接受採訪時解釋「家長抗議我們，因為他們覺得會提高性侵率，我們只好取消這個課程，我不了解老師的教育目的，但作為校長，我會注意老師」，而此事件也讓韓國網友掀起討論。

有人認為的確有上課的必要性「老師應該做的，還活在80年代嗎」、「這是性教育的一部分」、「性教育不會助長性侵，相反的，如果受過教育能阻止性侵率升高，性教育本身沒有錯」、「如果從歪的角度去看，他看起來就是歪的」、「我認為了解為什麼要使用避孕套比如何正確使用避孕套重要多了」。

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