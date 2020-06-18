隋棠赴鄉間向學童灌輸性教育　慘遭當地政府批評？FB長文大反擊

台灣女神隋棠到偏鄉各國小擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，為孩子們宣導性侵害防治觀念與如何保護自己，日前PO文分享一名小女孩「無數次被叔姪兩人帶去工寮侵犯」，卻遭屏東縣府發公文指正與事實不符，隋棠也PO文反擊，稱縣政府教育處自行「腦補」，且對她的指正相當「莫名」。

隋棠近日與家人到南台灣Long stay避疫：

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隋棠到偏鄉各國小擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師。（FB@隋棠 Sonia Sui）

屏東縣府指出，基於保護孩子與捍衛縣府職責，發聲明澄清，小女孩應為強制性猥褻並非數次，且隋棠未經專業查證即公開發文造成臆測，不僅對孩子是另一種傷害，同時也造成民眾對縣府誤解。

隋棠自清：「我從頭到尾沒有提到過我遇到的那位女孩是被『性侵』，我的用詞是『侵犯』。」並也反擊縣政府，「但教育處經過腦補之後，除了為了要澄清，反而公佈了他們自己猜測中的那位受害孩子的隱私之外，也沒有意識到他們說我『沒有經過事實調查就發文』有多麼莫名。」

隋棠自清：「我從頭到尾沒有提到過我遇到的那位女孩是被『性侵』，我的用詞是『侵犯』。」（FB@隋棠 Sonia Sui）

不過隋棠文中也透露，她寫PO文時，「接收到了縣府已重新修正聲明稿內容的消息。很感謝之餘，也希望政府能瞭解，那份沒有經過完整思考並嚴謹看待的聲明稿，有著舉足輕重的影響力。因它可能會去動搖了默默在每個城市努力關懷孩子的講師們的心意，或澆熄那些積極為學生爭取更多資源的學校師長的熱血。」

隋棠文中也透露，希望政府能瞭解，那份沒有經過完整思考並嚴謹看待的聲明稿，有著舉足輕重的影響力。（FB@隋棠 Sonia Sui）

隋棠反擊全文：

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