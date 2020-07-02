Google超高清還原《最後的晚餐》細節　耶穌雙腳重見天日

藝文活動因近期疫情大受打擊，不少藝術館和展覽相繼以網上形式開放參觀。而Google目前與倫敦皇家藝術研究院（Royal Academy of Arts, 簡稱RA）合作，在Arts & Culture平台以超高像素技術公開了院內最矚目的珍藏——《最後的晚餐》（The Last Supper）的複製品，原作消失的耶穌雙腳終於重現公眾眼前。

耶穌雙腳重見天日 點圖放大瀏覽這幅著名複製品的超高清細節：

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這次展出的作品雖然是達文西（Leonardo da Vinci）徒弟Giampietrino的臨摹之作，但RA在1821年以高價入手這幅畫作，成為19世紀時RA最貴的館藏，研究院當時甚至召集所有院士開會同意這次買賣，可見他們有多重視這幅「贗品」。

但為什麼複製品仍如此受到追捧？達文西《最後的晚餐》原作是一幅濕壁畫，繪於意大利恩寵聖母教堂（Santa Maria delle Grazie）。但由於達文西以蛋彩作畫，長期在濕氣影響下，即使多次修復仍有剝落及褪色，更有外界質疑畫作修補後的原真性。相比之下，臨摹的油畫因在布面繪製不但辨識度更高，而且完整保留了原作己消失的細節，最明顯的地方，就是還原了原作壁畫因牆上建了一道門而被截去的耶穌雙腳。

《最後的晚餐》描繪了耶穌預言十二門徒之中會有人出賣自己的場景，畫中眾信徒騷動，表現出困惑和惶恐，惟獨猶大面朝陰影，看不到表情。而Arts & Culture這次以超高像素技術展示作品，畫質比普通相機像素高1000倍，觀眾可以盡情放大觀看畫作的所有角落。 近距離下不僅讓觀者讚嘆臨摹的細緻，更欽佩達文西對構圖及隱喻的拿捏，不愧為文藝復興時期的代表作。

Google Arts & Culture亦提供超高清版本的《蒙羅麗莎》、《星夜》及《維納斯的誕生》（點圖放大瀏覽）：

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：耶穌雙腳重見天日 Google高清還原《最後的晚餐》細節】