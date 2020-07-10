Aston Martin推出007占士邦特務車　有齊飛彈煙霧彈更可「變身」

1964年問世的第3部占士邦系列電影《鐵金剛大戰金手指》（Goldfinger），劇中007情報員James Bond開著一輛銀色Aston Martin DB5，這是Q部門為他設計的武裝配備，只要一按就會對敵人展開攻擊，絕非等閒之輩。

Aston Martin DB5在1963至1965短短2年之間，只在英國Newport Pagnell工廠手工生產不到900輛，其中最著名的就是占士邦的座駕，如今原廠與現實生活中的Q——007電影的特效總監Chris Corbould OBE合作，根據電影特效製作出實車，2020年推出手工打造限量生產25台的Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation，價格為275萬英鎊，約2,600萬港幣。

方向燈可變前置槍？點圖看看DB5 Goldfinger Continuation的眾多特務配備：

+ 10 + 9 + 8

Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation對外攻擊的「武器」，擁有可旋轉三重牌照板、仿製槍、保險桿撞錘，車後還有煙霧彈、潤滑油噴射系統、防彈護罩等等。內裝則配備有雷達螢幕和跟蹤器地圖、車用電話、座艙彈射系統等等。

此車動力搭載4.0升自然進氣直列六缸引擎，產出馬力290 bhp，搭配五速ZF手動變速器。

【相關圖輯】「法拉利」能飛上天 Lazzarini研FD-One概念飛天車 續航力3小時（點圖放大瀏覽）：

+ 12 + 11 + 10

【相關圖輯】夠買勞力士 史上最貴黃金G-SHOCK盛惠55萬 隨錶竟附送這東西（點圖放大瀏覽）：

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：007詹姆士龐德座駕真的可以買，各式特務機關功能都有！Aston Martin限量推出25台】