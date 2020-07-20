日本爛賭美少女靠UberEats逆轉人生　Twitter分享「吸金攻略」

近年美食外送興起，不少年輕人都選擇去當外送員，甚至有些外送員半個月的薪水就超過7萬元，因此吸引許多人嘗試，然而在國外也是如此嗎？日前就有日本媒體報道，一名年僅23歲的日本女子，僅靠跑UberEats一個月就可以進帳40萬日圓，甚至還改變了原本的人生。

根據《 富士新聞網 》報道，一名名叫神田遙香（Haruka Kanda）的23歲送貨員，在初中畢業後並沒有上高中，而是沉迷於賭博，甚至還因此讓自己社交變得不協調，且因為沒有錢付房租，頓時人生失去希望。

後來神田的朋友看不下去，建議她從事派送外賣，於是她就靠着每天密密出動，改變了日常生活……

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神田表示，自己一周最多能接到160個訂單，這樣就可以賺進8萬日圓左右，客戶主要都是全職家庭主婦和上班族，她也提到，目前她以從事外送員的工作5個月了，自己現在的目標是希望可以在1小時內完成3個訂單，若是達成這個目標，以每小時2000日圓的工資來計算，那麼一個月就可以賺到超過40萬日圓。

報道中也說明，「盡快交付，因為客戶在等，但安全仍是首要」是神田的座右銘，神田認為，即使自己沒有良好的教育背景跟特殊技能，但她仍然可以靠辛勤的工作而獲得回報。

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