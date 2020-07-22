【新冠肺炎】浮在海上的牢籠：近20萬海員被困

自從新冠疫情初期，日本、澳洲等多地出現郵輪上的聚集性爆發案例後，各國紛紛頒布禁令，不允許郵輪出航。然而，那些在疫情前就已經駛出港口的郵輪卻成為了燙手山芋。 據半島電視台本月19日的報道，此次全球疫情已經導致世界各地近20萬的海員被困在船上、無法上岸。

在船上被困幾個月以後，Tejasvi Duseja，一位27歲的印度貨輪船員，比以往任何時候都更迫切的想要回家。但現實卻不允許他這樣做。

三月底印度政府宣布實施全國性的封鎖，所有的民用國際航班都被禁飛。在正常情況下，像Duseja一樣在船上工作的人，每六至八個月就會完成他們的工作，搭乘回國的航班與其他的船員進行輪換。但在航班被禁飛的情況下，Duseja和船上的其他船員被切斷了回家路。

除了貨輪船員，各類郵輪上的服務人員、樂手和技術人員也都面臨著類似的處境。

疫情開始後，停靠在日本幹口的「鑽石公主號」成為第一個出現大規模聚集性新冠肺炎案例的郵輪，該船共有超過700名人員染病、14人死亡。（Getty）

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）更在上個月表示，有部分船員已經在海上滯留長達15個月之久。

美國郵輪公司「公主郵輪」（Princess Cruises）的員工MaShawn Morton在接受採訪時稱：「老實說，我希望我們沒有被忘記。但看上去沒有人在意我們。」

為什麼無法上岸？

Morton的話並非無中生有。表面上看，各個郵輪公司以及美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）都提出方案試圖解決船員被困的問題，但進展卻幾乎為零。

4月23日，CDC發布一份指引，當中列出郵輪公司可以通過哪些手段將滯留人員安全的遣送回國，包括公司需在船員上岸前對其進行檢測，確保運送過程中可能感染新冠肺炎的人員與健康的人員分開。此外，CDC規定上岸後他們不能搭乘民航、的士或其他各類公眾交通工具，所有出行必須由郵輪公司安排專門的包機及專門車輛。

2月19日，一位女性乘客從「鑽石公主號」上岸後，乘坐專車離開港口。儘管大部分郵輪上的乘客都已上岸，許多船員卻依然被困在船上。（Getty）

據《衛報》記者Patrick Greenfield的說法，郵輪公司認為，把公司的所有僱員從全球各個角落送回家的費用過於高昂，因此，許多公司都寧願讓上萬的員工繼續滯留在海上。

此外，CDC還規定了每一位船員在被允許下船前，郵輪公司的醫療主管和執行總裁必須簽署一份同意書，上面寫明「錯誤或帶有誤導性的聲明及疏忽可能導致刑事或民事懲罰，例如罰款和監禁」。面對法律風險，郵輪公司更加無法輕易讓船員回家。

在船上駐唱的24歲的歌手Julia Whitcomb說，當她所在的皇家加勒比國際郵輪（Royal Caribbean International）在邁阿密靠岸後，她終於被告知可以準備回家了。但在她收拾好行李、取得她薪水後的幾個小時內，她卻再次收到人力資源部的通知，說公司的法律部門無法認可CDC的條款，她不能上岸。

這天晚上，「皇家加勒比號」再次駛離口岸。

根據國際勞工組織的建議，長期在船上工作的人員的單次行程不應超過12個月。但疫情卻讓許多船員被困時長超過這一時限。（Getty）

聯合國：「日益嚴重的人道主義危機」

與許多其他的船員相比，Whitcomb還算是幸運的。她所供職的郵輪公司在客人撤離後，把她安排到了一個有陽台的客艙。但在許多有確診案例的郵輪上，由於感染的風險，船員只能獨自待在狹小且密閉的空間裏。

「挪威之天號」（Norwegian Sky）的一位船員告訴半島新聞記者，「我們感受到很大的精神壓力，又害怕、又孤身一人。我的房間非常小，而且連窗戶也沒有。我們只想回到家裏、和家人待在一起。」

染病的恐懼、未來的不確定性，種種不安的情緒在這些海上漂浮的船隻上蔓延。船舶業組織更是向聯合國秘書長寫信，表示對僱員「自殺和自殘」的擔憂。

僅在5月份，各地的船隻上就出現了5宗船員自殺的事件。

技術人員Cherokee Capajo對法新社的記者說，這是他作為海員的生涯中最艱難的一次經驗。「你會擔心你是不是真的能回家，不知道你還會被困在船上多久。」