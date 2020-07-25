​英媒主持人教煮蛋炒飯　馬來西亞網紅「冇眼睇」：你整死我了

現居於英國倫敦的馬來西亞搞笑網紅Uncle Roger（Nigel Ng）7月8日在其YouTube頻道發布一條影片，嘲諷英國媒體美食台一個教煮雞蛋炒飯的烹飪節目，期間還誇張地稱「你整死我了」。

這個被指是「錯誤示範」的蛋炒飯教學影片，源於英國廣播公司（BBC）美食台主持人帕特爾（Hersha Patel）2019年4月25日發布的雞蛋炒飯食譜。但她的煮飯方式似乎會激怒所有以米飯為主食的國家民眾，這條影片下方還有人留言，這完全是在褻瀆神明。

Uncle Roger在觀看這條影片時一度表現出震驚和反感的樣子。他首先說帕特爾第一步就已經出錯，問「等等，所以你不洗米？你怎麼不洗米就煮飯？」

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帕特爾其後又作出不少奇怪舉動，如把未熟的米飯倒在「罩厘」（漏勺）上瀝乾，然後還用自來水沖洗煮到一半的米。Uncle Roger就此分別說「你整死我了！用漏勺瀝乾米飯！」、「為何你要沖水？你是在毀掉米飯。」和「誰會這樣煮飯？這個女人是如何在英國廣播公司美食台亮相的？」等。

Uncle Roger在YouTube發布的這個影片，迄今觀看次數已經超過200萬。

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