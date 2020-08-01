神秘種子現身英美加等地　疑是「刷單騙局」？

美國、英國、加拿大、新西蘭和日本分別有居民收到來歷不明的「神秘種子」。大部份種子包裹的郵戳顯示是來自中國，也有部份來自烏茲別克、阿聯酋和吉爾吉斯。多國政府目前正在調查種子的來源，美國農業部懷疑是一場「刷單騙局」。

美國農業部指出，最少有22個州份和多個其他國家的消費者收到未經要求的包裹。聯邦調查局和國土安全部的海關與邊境保護局已經加入調查。據美國地方官員指，最早於6月2日左右接報有人收到來歷不明的種子包裹。

農業部目前辨別出14款種子，包括芥末、牽牛花、白菜、迷迭香和玫瑰。暫時未有證據顯示種子帶有害蟲或疾病。不過植物專家警告，種植外來植物有機會破壞本土生態，提醒民眾不要栽種種子。

中國外交部回應事件時表示，經與中國郵政確認，這批郵件上的中國郵政面單屬於偽造。至於美國方面則懷疑是一場「刷單騙局」（brushing scam），不過暫時也沒有證據證實。

所謂的「刷單騙局」即是「呃好評」。一般而言，賣家會向「打手」支付金錢，對方將透過電商平台訂購產品，賣家將空盒或者低價值的產品寄出，「打手」最後撰寫好評，協助賣家於電商平台得到較高評級。由於電商平台的審計員有機會查核交易，賣家因而向海外陌生人寄出包裹，讓交易看起來無可疑。這種虛假廣告的做法於美國和中國均被禁止。

實際來源地與寄出原因皆成謎的「神秘種子」（點擊了解更多）：

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2015年，一份美國研究發現，使用「刷單」服務的賣家比起一般賣家提升信譽的速度最少快10倍。另外只有約2.2%使用「刷單」服務的賣家被揭發和遭處分。

只不過一切仍然處於揣測階段。亞馬遜公司（Amazon）發言人表示，有關包裹似乎是因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而延遲送抵的包裹。到底是否真的是「刷單騙局」，背後賣家身份等等目前仍然無從判斷。