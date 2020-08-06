【東京奧運】各地紀念和服設計盡顯心思　香港版體現獨特本土文化

哈囉大家好，我是日站君。由於疫情的原因，東京奧運會延期至2021年7月舉行，話說日本為了東京奧運會可是耗費了不少心血，其中就包括日站君最期待的各國及參賽地區和服的設計。

本來以為看到全部要等到明年了，可就在前不久，官方宣布全球213個國家以及參賽地區的主題和服已經全部完成了！不得不說，霓虹人民相當努力了！

中國版「艷」冠群芳！

這個特別的企劃，是日本一家擁有近80年歷史的和服老店「蝶屋」的第三代店主高倉慶應在2014年提出的，全稱為「Imagine Oneworld Kimono Project」，意在用日本的傳統文化來傳遞「一個世界」的概念。

花了整整6年，可想而知是有多用心了！其實早在2018年就曾特地舉辦了一場發布會，展出完成的100套，中國內地版就在最早的這一批裡面展出。說到這裡想必大家已經迫不及待想知道中國內地版和服是什麼樣了，那咱們直接上圖！

萬里長城化龍 連髮髻也有講究 點圖放大看看照片及解說：

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效果不錯，但這設計的過程可挺費勁！高倉先生說，中國的和服設計是格外費功夫的！即使和大使館的文化負責人談了之後找到了方向，負責中國內地版和服的作者村山詩樹腦海中也浮現出一系列的創意，但要將這些設計成實際作品還是不太容易的！最後就呈現出了我們看到的——將長城和龍設計成一條的創意，山巒、長河作為點綴，並將周邊利用各種代表性元素裝飾成各種各樣的主題。

據說，看到有關中國內地版和服的相關消息時，高倉先生他們是很緊張的，因為當時網絡上對於日本的評論比較苛刻，好在，幾乎所有評論都是積極的，「比起現在的中國人，日本好像更了解中國」諸如此類，高倉先生覺得更榮幸的是，這套和服還得到了中國大使的好評！

日站君認為，我們對這套和服的看法會更挑剔，那是因為兩個國家的文化曾經極度融合，稍顯不用心就會相當明顯，還有就是我們對於「日本設計」的高度期待！

香港&台北也不能少！

香港版和服的設計就相對現代化一些，連接緊密的摩天大樓，還有香港的代表性花卉——紫荊花。嗯……日站君覺得，最有活力的應該就是那條「火龍」了吧！因為香港重視風水文化，所以在腰帶上我們會看到青龍、白虎、朱雀、玄武，為了強調現代感，底色設計成建築玻璃的樣子！

而台北版和服採用了明亮的黃色作為作為底色，梅花和台灣特有的藍鵲是主要的圖案。這些不重樣的設計元素相當有辨識度了，滿滿的誠意！

點擊放大看看香港及台北版紀念和服：

213套，每套都不重樣！

說了中國的和服設計，自然也不能落下其他國家的！東道主日本的主題和服以「連接世界」為理念，沒有採用「富士山」或者「傳統表演」等經常使用的設計元素，而是選擇了禮簽、繩結，上面繪滿了47個都道府縣的花。腰帶的設計，有「無限、永恆的意思」。

俄羅斯的和服上包含了民間故事、芭蕾舞天鵝湖以及太空飛船，作者意在突出俄羅斯在文化、藝術和科技上的成就。腰帶則是繪製了冬宮博物館的裝飾花紋，外觀看起來像一個華貴的珠寶盒！

韓國的和服結合了傳統色彩和現代色彩，主要圖案就是花卉和喜鵲，依稀還能看到「昌德宮」和「水原華城」的浮現設計，仔細觀察還能發現，金箔釀造出了一種華麗感！腰帶的上面的圖樣設計參考了高麗瓷器上的藤蔓、花紋。

美國和服極科幻？點圖看看日韓俄國及其他精選和服設計：

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這些和服都是求人做的！

萬事開頭難，這個意義深遠的企劃，可不是一帆風順的。因為沒有資本支撐，高倉先生只能通過活動一點點提高知名度，而且，周圍人的反應也是超冷淡，尤其是業界內部，「哦，idea很棒，但有什麼好處嗎」，導致後來高倉先生都會向對方再三說明，「這是個非營利項目」 。所以，這些和服都是靠個人或公司捐款，各國一律200萬！這……有點心酸又有點欣慰是怎麼回事？

除了找資本的力量，和服的製作過程也不是很輕鬆。高倉先生為了說服這些匠人，每一位他都會到當地去拜訪，向他們說明理念。因為講究的是「全日本」的技術參與，因此，不論年齡、經驗，只看重手藝和匠人的幹勁！

這裡日站君要重點講一下，和服上的描繪設計也不是一個人的自由發揮，而是由該國家的大使館、負責該國和服的製作者和高倉先生，3個人來決定的。其中比較困難的是，高倉先生他們對其他國家的印象和本國人對自己國家的印象之間的差異，所以在選定主題、顏色等方面都很辛苦！

高倉先生之所以這麼執著，最大的理由就是他想為奧運會在文化方面做出一些貢獻；還想通過這個企劃，振興幾十年來一直不景氣的和服行業，希望讓更多的年輕人再次對和服感興趣，對瀕臨失傳的傳統技術感興趣。日站君也希望，疫情過後，奧運盛事來臨之際，可以更直觀地感受到這些和服的魅力，不想讓努力過的人失望！

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