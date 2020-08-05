純愛小說風VS電視直銷　內地大學招生廣告大戰　愈「娘」愈受歡迎

最近四川大學的「魔性招生廣告」火上熱搜，不知道大家看了沒？閱讀2.1億，討論10.6萬，隨便打開評論區，不是說其魔性，就是連發爆笑「哈哈哈」。不得不說，這次川大的招生視頻真的火出圈了。

話不多說，大家先點擊下邊的圖輯，看看內容吧！：

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搞笑需謹慎，小心會翻車

這邊是熱搜居高不下，火到出圈，而另一邊西安體育學院也走了類似的宣傳路線，卻遭到網友的質疑，被指招生海報疑似「情色網站」！

前幾日，他們在微博發布了一張招生海報，同樣的土味同樣的風格。但配字卻遭到了很多網友的舉報，讓人認為「另有深意」。幾句比較有爭議的文案是「性感小編，在線答疑，亞洲最大的男友力培訓基地，真人授課……」，讓大家認為高校這樣招生有損形象。

但評論區也有很多網友表示，還是挺有意思的，沒必要上綱上線（點擊放大）：

其實日站君也覺得這個文案確實有傷風化歪門邪道，目前西安體育學院已經公開道歉，撤銷了有關的所有宣傳文案及圖片。所以說，營銷宣傳需謹慎，一不小心就容易翻車啊！

其實不光是川大和西安體院，土味招生視頻可以說是由來已久：每逢高考過後的搶人大戰，各大高校為了招生都要使出渾身解數，po出各種土味視頻和文案，給當代人的審美一記又一記重擊。

各種惡搞視頻，越來越土

除了川大廣告火到出圈以外，要說招生視頻的土味師祖，那不得不提廣東工業大學和上海交通大學了。在廣東工業大學的官方抖音賬號上，這條招生視頻一度引起了廣大網友的注意……

最強對最強！廣東工業大學 VS. 上海交通大學（點圖放大瀏覽）：

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看完之後，隔空喊話山東藍翔，就問你慌不慌，再不出來學生都被搶光了！

土味招生文案，奇奇怪怪

除了土味招生視頻，還有同學們惡搞的各路土味招生文案。

霸道會長愛上我 學長苦追萌學弟 點圖瀏覽更多惡搞精選：

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尾聲：土味審美，究竟如何看待？

對於土味審美，這兩年其實一直都是熱議的話題，有人認為土味是一種潮流，還有的人認為土味不斷刷新著人們的「審美下限」。日站君覺得，土味作為「中國特色」的一種，倒不是說完全不能存在，畢竟它在當前的社會環境裡，還是擁有它的「搞笑功能」的意義在，完全否定其實大可不必。

但是不管怎樣，回歸到這次高校招生的主題，日站君還是希望能看到更多多元化的風格。畢竟除了土味與惡搞，其實還有那麼多風格都值得同學們和校方嘗試，比如賽博朋克、極簡主義、中國古風、現代國潮等等等等……只有當各種不同畫風的作品都出現在人們的視線裡的時候，高校招生廣告才真正意義上的做到了「創新」。

審美是相對的概念，同樣的，一種審美也不能成為唯一的主流。在推動一件事情上，少一些「一擁而上」，多一些「反向而行」，我們可能才能迎來「中國式審美」最終的百花齊放。

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