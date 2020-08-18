莎朗史東妹染新冠肺炎與死神搏鬥　痛斥不戴口罩者「害人不淺」

美國新冠肺炎肆虐，就連《本能》性感女神莎朗史東（Sharon Stone）的親妹妹也遭殃，莎朗史東於Twitter、IG同步發文，痛斥那些「不戴口罩的人」傳染新冠肺炎給她親愛的妹妹，「妹妹凱莉原本就有紅斑狼瘡症，現在又有新冠肺炎，她現在正在醫院病房，這是你們這些不戴口罩的人造成的」。

莎朗史東斥責不口罩的人：

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莎朗更沉痛表示，妹妹目前只能待在病房，要靠呼吸器生活，她也呼籲網友們一起跟她、妹夫布魯斯共同祈禱，希望妹妹早日康復，「他的免疫力一向不好，而她也只去過藥房，現在你們願意獨自身處在隔離病房嗎？請戴口罩，為自己以及他人，拜託」。

（編按：莎朗史東一家可說是被新冠肺炎緊追不捨，她的祖母及教母都死於此病，妹夫布魯斯亦與莎朗之妹在同一病房與死神搏鬥。她說自己為那些不能呼吸的人感到心碎。此外她也呼籲選民投票支持美國民主黨的候選人拜登，稱有女性領導人的政府會更能應對疫情。）

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