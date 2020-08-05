【新冠肺炎】全球病染疫死亡人數達70萬　平均每15秒有一人喪命

美國約翰斯・霍普金斯大學的統計顯示，全球有18,543,662人確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），700,683人死亡。全球最多確診個案的地方仍然是美國，單日新增近5萬個病例、730多人死亡。美國累計已有4,771,087人受感染，累計156,807萬人死亡。

截至8月5日，一天之間全球新增逾40萬個確診個案。路透社根據過去2周的統計數字指出，全球平均每24小時有近5,900人死亡；這相當於每小時有247人病歿，或是每15秒有1人因病毒失去性命。

根據路透社的統計，拉丁美洲死亡人數已超越歐洲，成為全球死亡個案最多的區域。拉丁美洲的死亡個案已超越20.6萬，約為全球整體30%。

巴西是拉丁美洲疫情最嚴重的國家，已錄得95,819個死亡個案；區內疫情第二嚴重的墨西哥，死亡個案達48,869個。疫情亦加快在哥倫比亞、秘魯、阿根廷及玻利維亞蔓延。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士稱，7月27日被揭確診染病的美國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）已重返工作崗位。總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室出席疫情工作小組的會議，這是他自4月以來第一次。

其他國家方面，斯里蘭卡疫情雖持續，也於5日舉行國會選舉。有選民在票站開放前已經抵達排隊投票。因應新冠肺炎疫情，他們都戴上口罩，並減少社交接觸。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的幕僚長內圖（Walter Souza Braga Netto）與總統府總秘書處部長弗朗西斯科（Jorge Francisco）先後確診感染，成為內閣第7名及第8名染疫的官員。疫情已深入權力核心，至7月31日，已有178名總統府公務人員確診。

澳洲方面，全國人口第二多的維多利亞省，已在2日晚上6時起已實行第4級封鎖。維省剛經歷最多人病死的一天，過去24小時內有15人去世。省內新增確診個案刷新紀錄，達725個，較前一天多286個。維省上周單日新增確診個案最多達723個。

與維省相鄰的昆士蘭省宣布將關閉與前者的邊界。

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