【新冠肺炎】第二波疫情阻不了？歐洲數國疫情反彈擬推更嚴厲措施

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在歐洲數國出現反彈，導致那些政府面臨抉擇：究竟是先控制疫情，還是推動經濟復甦？

▼以下是一些國家的情況：

西班牙在剛過去的周末2天，新增31,428宗確診個案，累計個案增至671,468個。新增個案中，三分一來自首都馬德里。它及周邊部分區域本周起實行封鎖措施，民眾外出面臨限制，只有上班、上學及求診者才可離開社區，否則面臨罰款。

英國方面，政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）及首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）警告如不加以控制，英國在10月中前或會出現每日新增5萬宗病例的情況。英國首相約翰遜（Boris Johnson）22日會召開緊急會議。

法國新增確診個案一度急增，過去一周末錄得近1.35萬宗新增確診個案，創單日新增確診個案數字新高。法國累計確診個案已屆45.8萬個，全國多個城市及區域已面臨實行更嚴厲措施。波爾多（Bordeaux）及馬賽（Marseille）已先行。尼斯（Nice）及里昂（Lyon）及兩者周邊地區預計跟隨。

意大利疫情也嚴重，新增確診個案1,350個，累計已站上30萬個。死亡個案35,724個。惟政府不顧防疫專家建議決定照樣舉辦公投及地方選舉。這選擇被視為可能是會弱化政府，以及徹底重塑政治版圖。這也是意大利總理孔特（Giuseppe Conte）領導的中間偏左聯合政府在實行封鎖措施後面臨的首個考驗。