【新冠肺炎】英擬調高警戒級別或再全國封鎖　庫德洛：拖累美股

英國周一（21日）新增4368宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，英格蘭、蘇格蘭、威爾士及北愛爾蘭的首席醫療官發表聯合聲明，建議將全國疫情警戒級別由5級制中的第3級調高至第4級，顯示病毒傳播處於高或指數式增長。

首相約翰遜（Boris Johnson）周一到下議院公布進一步抗疫限制措施，當地傳媒透露，約翰遜將宣布酒吧及餐廳只能營業至晚上10時；衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）指出，新限制與之前不同，在限制社交活動的同時，當局將保持學校及很多工作場所開放。

另外，美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，美股周一早段急挫是因為市場關注英國可能須再度實施全國封鎖，情況值得關注，他坦言十分擔心，但強調美國的疫情相對受控，情況較英國為佳。

英國政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）及首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）早前警告，除非採取緊急行動來控制當地第二波疫情，否則英國會在數周內面臨呈幾何級數增長的死亡率；在10月中前，英國或會出現每日新增5萬宗病例的情況。

截至周一，英國累計396,754宗確診病例，共41,877人不治。

▼疫情下的英國

（綜合報道）