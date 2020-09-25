仙貝「食上癮」難再愛吃草？日本奈良公園驚現「皮包骨」鹿隻

說起日本奈良，公園內有數不清的鹿爭食仙貝的畫面，令許多觀光客印象深刻。但受到疫情打擊，不再有觀光客餵食仙貝，也改變了週邊的鹿隻生態。

「奈良鹿」因遊客減少沒零食吃而變瘦：

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根據日本媒體《產經新聞》報道，過去日本奈良公園的觀光客一年約1300萬人，並會賣出超過2000萬份的鹿仙貝。推算未經設施收留的野生鹿共約900頭，因此平均每頭鹿一天會吃上60片以上的仙貝，還曾發現有的鹿一天會吃上200片。

報道分析，雖然一片仙貝的份量不算大，但是營養成分比草還高，因此鹿隻經常圍繞在仙貝攤位周邊，隨時等着吃觀光客買下的仙貝。然而受到疫情影響，鮮少有觀光客來到的情況下，鹿隻紛紛離開公園，到附近尋找青草覓食。

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專家指出，鹿吃了仙貝或觀光客給的點心，對鹿的腸內平衡有不良影響。因此對於大部分鹿隻回歸自然飲食習慣樂觀看待，認為這樣會使得鹿隻更為健康。

然而至今仍有鹿隻在公園、博物館周邊等過去觀光客聚集的地方徘徊不去，似乎還在等着觀光客出現，因此可能是染上了「仙貝依存症」，還有的鹿瘦成皮包骨。這些無法適應沒有仙貝生活的鹿，成為另類的疫情受害者。

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