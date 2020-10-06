印度天才少年曾預言新冠肺炎爆發　占星指12月會出現更嚴重大災難

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）之前曾因精準預言新冠肺炎而被媒體大肆報道。他在去年曾發布影片表示2020年將有如疫情、戰爭、全球股市大跌等大事發生，如今隨着預言時間漸近，這些事件逐漸開始獲得驗證，阿南德的預言又重新獲得人們的關注。

▼▼▼印度天才少年曾預言新冠肺炎爆發，12月會出現超級大災難？▼▼▼

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阿南德在2019年8月發布的影片中，以占星術預言世界各國將遭遇災難，從2019年11月開始到今年3至4月進入高峰，並在5月29日後走出困境，疾病的蔓延和嚴重性都會趨緩，但在6月前不會有好消息。當時有許多人都批評阿南德的預測，但現如今，全球的數據都顯示了這名天才少年當時的發言是正確的。

更令人擔憂的是，在今年的預言中，最引人注目的莫過於「12月超級大災難」。阿南德認為，全球將在今年12月20日再度迎來大災難，並持續至2021年3月21日，他預計這有可能是疫情二度大流行，也可能是出現超級細菌（superbugs）。

阿南德指出，木星與土星將在12月20日完全相合，代表這場危機的嚴重程度將遠遠超過新冠疫情。另外，明年2月10日則會發生更大的天象變化，造成全球經濟崩盤，而這樣的災難將維持至11月才會好轉。

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先前的預言也曾提到，今年的國際局勢會變得緊張，世界多處地區有可能將爆發戰爭。他在5月發布的影片中表示，2020年6月21日的日食陰影將投射在中印地區，因此這兩個國家會受到主要影響。

結果中印邊界在今年6月15日爆發軍事衝突，造成45年以來首次的流血事件。除此之外，伊朗和美國確實在今年初相互發動空襲； 韓朝也爭端不斷，例如金正恩胞妹金與正炸掉韓朝聯絡辦公室．朝鮮更殺死了準備投靠的韓國公務員。

儘管後來有媒體抨擊阿南德的預言並不正確，還稱相關報道是「假新聞」，但如今疫情大流行，人類秉持謹慎心理，遵守政府的防疫政策、小心防範，是不可或缺的一環。