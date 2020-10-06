【特朗普確診】離院遊車河被批做騷　隨行特勤人員斥不顧他人安危

因新冠肺炎住院的美國總統特朗普，4日下午短暫離院，坐進休旅車向守在醫院外的支持者揮手致意。此舉引發眾怒，認為特朗普讓車上同行人員陷於染疫風險，醫生和特勤探員皆表達不滿。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，染疫的特朗普企圖展現自己精神體力俱佳，戴着口罩坐在後座向支持者揮手，坐在前座的特勤局探員穿着醫療袍、口罩及面罩。此舉不但讓特勤局探員陷入感染風險，更顯示特朗普依然不在意或無法理解新冠肺炎高度傳染性和致命性。

美國總統特朗普4日下午短暫離開醫院，在車上向守候在院外的支持者揮手致意：

華盛頓郵報報道，多名不願具名的白宮幕僚透露，特朗普這趟外出增添不必要的風險，但不令人意外。特朗普競選陣營和白宮官員指出，特朗普嚷着待在病房太無聊，而且在白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）爆料特朗普病情令人憂心後，他更想向外界展示自己好的很。

多名特勤人員對這場政治騷行程相當不滿，一些探員憤怒表示，特朗普只想到院外去，不顧身邊人員的安危。一名探員說：「他連假裝關心一下都沒有。」另一名前探員說：「大人在哪裡？」

美國網民改圖嘲諷特朗普確診新冠肺炎↓↓↓↓

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沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed medical center）醫生菲利普斯（James Phillips）4日嚴詞批評特朗普的外出行程，他推文說：「在那場沒必要的搭車行程中，所有在車上的人員都必須因此隔離14天。他們有可能生病，有可能會死，只為了特朗普一聲令下的政治騷，就置他們的性命於險境。這太瘋狂了。」

菲利浦斯說：「這種不負責任的態度令人震驚，我的心與被迫政治騷的特勤局探員同在。」

白宮發言人迪爾（Judd Deere）宣稱，特朗普外出行程事前獲醫療團隊許可，「並採取適當的防護措施，包括個人防護裝備，保護總統和所有參與人員的安全」。

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