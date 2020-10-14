深信牛糞可抗輻射及抵禦疾病　印度推牛糞晶片目標出口美國

世界之大無奇不有，這句話用在印度這個神秘的國度更不為過。如今全球都在因為小小的半導體晶片引起諸多的爭端，但萬萬沒想到的是印度推出牛糞晶片。這款印度推出牛糞晶片不僅具備抗手機輻射的功效，而且還能預防疾病，簡直是太過「神奇」了。

印度有組織推出聲稱可抗輻射的牛糞晶片：

據《印度快報》網站報道，印度推出牛糞晶片，一個名為RKA（Rashtriya Kamdhenu Aayog）的組織的主席Vallabhbhai Kathiria本周一（10月12日）宣布了一種新的晶片。印度推出的牛糞晶片被命名為「Gausatva Kavach」，用Google翻譯了一下大致是「高斯盾」的意思。

按照字面的意思看，這可能是某種宗教傳說中的神秘結節吧，可以幫助人們抵禦手機輻射以及疾病的侵襲。印度推出牛糞晶片，儘管在我們看來是比較滑稽的事情，但存在的事情必然是有其原因的。神秘的印度有很多我們無法理解的風俗習慣，甚至是迷信吧。

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比較離奇的是，印度推出牛糞晶片的發布儀式上，Vallabhbhai Kathiria在啟動儀式中表示：「牛糞可以保護所有人，它是抗輻射的，科學證明，這是一種可用於手機的晶片。它還能保護人們免受疾病的侵害。」眾所周知，牛在印度是神聖的，牛尿、牛糞也極具靈性。

那麼印度人民要想獲得這種牛糞晶片的話，則需要支付50至100盧比（約5.3至10.6港元）。據悉RKA在印度推出牛糞晶片之後，下一個目標他們準備出口到美國，每個售價可達10美元左右（約78港元）。當然產品也會更加豐富，比如還有牛糞蠟燭，牛糞甚麼甚麼的。

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更為神奇的是，Vallabhbhai Kathiria強調印度推出牛糞晶片有很強的抗輻射作用，如果將牛糞帶回家，家裏就不會被輻射影響了，而所有這些都是經過科學驗證的。印度推出牛糞晶片，您又如何看待呢？如果您去印度旅遊的時候，會買一塊回來當紀念品嗎？

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