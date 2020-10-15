美國男子山中遇上美洲獅尾隨不捨　最終因一招成功脫險

美國猶他州一位男子10月10日在山中小道慢跑，竟遭美洲獅一路尾隨糾纏，只聽到他慢慢往後退時不忘粗口連發，直到目睹美洲獅掉頭，才大大喘了一口氣，直言不會再跑同一條路了。

從當事人伯吉斯（Kyle Burgess）拍到的影片可見，山中小路有著兩隻小動物擋住去路。他原本以為是山貓，就朝着牠們慢慢接近，先見到其中一隻動物跑回山林，接着就見到美洲獅朝着他快速逼近。

在選擇不多的情況下，伯吉斯一邊粗口連發，一邊朝着反方向連跑帶走，更不斷學着「大貓」吼叫，希望能嚇退美洲獅。可聽見他先大喊，「走開！我又大又可怕喔！」，接着爆出幾句粗口，然後喊道，「怎麼了，老兄？乖喔，慢慢走。」

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伯吉斯的吼叫明顯沒有效果，這頭雌獅仍一路緊跟不放，於是他又吼道「好，這就是我X的要死的時候了」，「來吧，老兄。我可不覺得今天會沒命！」

影片可見伯吉斯幾乎不曾背對美洲獅，也可清楚聽見野獸有時低吼，有時朝着他衝刺，雙方就這樣糾纏了6分多鐘。這隻美洲獅直到被扔石頭後才返回山林，讓伯吉斯終於能放鬆下來、席地而坐，並對着鏡頭說，「這就是剛剛發生的事情……我其實還算冷靜啦。嘿對，不會再回去跑那條路了。」

伯吉斯事後告訴CNN，他想要全程盯着美洲獅看，因此完全沒有奔跑的衝動，「我覺得要是我動更快一點的話，牠會認為我正在攻擊牠的小孩，事情結果就會大大不同。」

被問到他當時有沒有試着壯大聲勢時，伯吉斯答稱「絕對有」，「我一隻手握着手機，另外一隻手朝着天空伸，盡可能試着讓自己看起來夠大。我不是大隻佬……美洲獅一下子就能把我擺平」。

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