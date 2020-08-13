5人野餐遇著大黑熊　竟餵食花生醬三文治　淡定玩自拍　

美國馬里蘭州（Maryland）深溪湖（Deep Creek Lake）數名遊客上周四（6日）在樹林野餐，豈料引來一隻大黑熊「黐餐」，然而眾人見狀卻未有驚慌，甚至若無其事般給黑熊遞上花生醬三文治。

29歲女子奈絲比特（Kaitlyn Nesbit）拍下了當日情況，網上片段顯示可四男一女在野餐，一隻大黑熊突然上前靠近，但眾人未有恐慌，繼續安坐原位進食，其中一名男子更舉手示意黑熊停下腳步，然後將麵包塗上花生醬餵給黑熊。

黑熊吃下三文治後並未立即離去，繼續在餐桌附近俳徊，期間還有人拿出手機跟牠玩自拍。奈絲比特表示，黑熊最終轉身走入樹林內，現場沒有人受傷。

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「其他人都嚇得半死」

奈絲比特稱，該隻黑熊經常在附近樹林出沒，從未騷擾過人類，「但我們都知道如果在野外遇到熊不要亂動，最好留在原地。當時其他大部份人都嚇得半死，我亦只敢從遠處拍攝，然而他們（片中男女）卻只當作是一場勇氣的考驗。」

不少網民怒斥片中男女的「腦殘」行為很危險，「根本不應該餵黑熊，不能讓牠習慣這些食物」、「這群人是白痴嗎？不知道黑熊有可能隨時施襲嗎？」、「那隻熊遲早會向其他遊客討食物，最終可能傷及人類，然後牠被殺死」。

當局仍在調查事件，強調在馬里蘭州餵熊是非法行為，因為此舉可能導致熊把人類聯想成食物，對當地居民構成危險，「民眾不要餵食黑熊，因為曾被餵食的熊幾乎一定會對人類造成威脅。」