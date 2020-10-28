【電動時代・二】歐洲百年車廠逐鹿　突破燃油車價黃金交叉

上文提到電動車「超級電池」的誕生為重中之重。然而，說到底，儘管電池技術的突破如何進步驚人，始終還是要充電的。充電站是否就在家附近？充電樁足夠嗎？充電夠快嗎？——對於很多車主來說，這些都是他們選購電動車前會思考的問題。城市、公路及近郊地區的充電樁數量，以及政府的基礎建設配套，依然是決定電動車普及步伐的重要因素。 更重要的是，在政府的政策誘因下，將促使擁有深厚製車技術的傳統歐洲車廠進一步往電動車轉型，加速電動車時代的真正降臨。 此為【電動車】系列報道第二篇。

長久以來，電動車產業發展的瓶頸主要還在於車主的「里程焦慮」（range anxiety）障礙，即電動車是否有足夠的續航力在長途旅程中抵達目的地。各國政府深知這一問題若不解決，無論如何補貼電動車售價，依然會影響其普及程度。解決這問題的辦法主要有二：一是系列報道第一篇文章所詳述之車廠在可控成本內研發出「超級電池」——這是業界負責的範疇；二是鋪設全面的電動車運輸及充電網絡——這則是政府負責的範疇。

公共充電網絡的鋪設，對普及電動車起關鍵性作用。圖為英國倫敦一處路邊充電站。（Getty Images）

歐洲各國政府致力促進電動車轉型，部份國家已明確制定禁售燃油車（包括汽油及柴油）的時間死線：德國和英國把禁售燃油車死線定在2030年；比利時為2035年；法國和西班牙則為2040年等。

至於論及全球電動車轉型最快、最成功的國家，必須提到非歐盟成員國的北歐國家挪威。該國計劃在2025年前停止銷售所有燃油車，為訂立最早禁售死線的國家。挪威在國內興建充電站及電動車友好道路配套，加強國內民眾轉駕電動車的誘因。早在2014年，挪威成為全球首個每100輛已註冊車輛就有一輛電動車的國家。至今，挪威仍是電動車在路上行駛比例最高的國家。

過去十年挪威國內的純電動車數量急速上升。（香港01製圖）

今年3月份，挪威國內純電動車佔單月汽車銷售量突破一半，創下紀錄。圖為挪威一處Tesla超級充電站。（Getty Images）

根據歐洲議會去年一份報告顯示，歐盟成員國境內的主要高速公路平均每60公里就有一個快速充電站。但快速充電站的分布並不平均，幾乎集中在西歐及北歐國家，而充電站的短缺亦令東南歐如匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞和希臘等歐盟成員國在電動車轉型的進程上落後於西歐及北歐。這意味着歐盟未來在推動電動車普及化上仍有很大空間。「挪威模式」的電動車友好政策、基建配套正好起示範作用，可複製至歐盟國家。

更重要的是，在政策誘因下，還能促使擁有深厚製車技術的傳統歐洲車廠進一步往電動車轉型。德國大廠福士（Volkswagen）的e-Golf和奧迪（Audi）的e-tron、法國雷諾（Renault）的Zoe等數款歐洲量產電動車，年初至今皆已錄得超過二萬輛的銷售紀錄。根據電動車資訊網站InsideEVs的統計，雷諾Zoe更是全球排名第二的熱銷電動車款，年初至今的銷量僅次於Tesla Model 3。當歐洲車廠在電動車俱樂部也分得一杯羹，以其百年積累的機械及化學工程經驗，實會進一步催化電池技術的創新和升級，促進「超級電池」的誕生。

雷諾的Zoe頗獲歐洲車主歡迎，但其銷量始終不及Tesla Model 3。（Getty Images）

售價追平燃油車 魔力愈加顯現

「哪個車廠首先能夠做到電動車（與傳統燃油車的）價格平價（price parity），它就有很大機會壟斷這個市場。」《紐約時報》商業版記者Jack Ewing分析。今天，德國寶馬（BMW）經典燃油車款3系（3 Series）新車售價基本上已被Tesla Model 3追至同一水平，僅約4萬美元（約31萬港元）。若將後續大幅節省的燃油費用計算在內，Model 3的性價比恐怕已壓贏寶馬這一長青車款。

卡爾斯魯爾理工學院（Karlsruhe Institute of Technology）教授Jürgen Fleischer則說：「我們自福特先生的時代開始量產燃油車，但我們此前對電動車從未有類似經驗，這是一個非常嶄新的技術……箇中要思考的問題是，我們能在多長時間內完全掌握這種全新的知識？」

汽車生產涉及精密機械和化學工程經驗，倘若歐美車廠全力投放資源研發電動車，勢促成「超級電池」的誕生。（Getty Images）

一旦市面上各大車廠的電動車技術成熟到足以讓其產品突破燃油車價格平價這個「黃金交叉」，再加上政府制訂的電動車友好政策和基建配套配合，相信屆時消費者很難再抗拒電動車的魔力。當這個現象出現，那就稱得上是真正的電動車時代。

（節錄）

上文節錄自第237期《香港01》周報（2020年10月27日）《電池技術超前發展 駛進「電動時代」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。