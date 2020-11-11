音樂喚起青春回憶　患腦退化症前舞者聽《天鵝湖》再度起舞

知名西班牙演員安東尼奧．班德拉斯11月9日在Facebook分享一段影片，可見一位罹患阿茲海默症（Alzheimer's Disease）的老婦人坐在輪椅上，聽着柴可夫斯基的《天鵝湖》，回想起她50多年前曾表演過的舞蹈，更隨着旋律翩翩起舞。

一首《天鵝湖》，讓患有阿茲海默症的舞者喚起青春回憶：

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這一位老婦人名叫瑪塔．岡薩雷茲（Marta C. González），1960年代曾是紐約市芭蕾舞團（New York Ballet）的首席芭蕾舞者，已於2019年過世，生前住在西班牙華倫西亞的一間長者照顧設施。

從慈善機構拍下的影片可見，護理人員為她戴上耳機，並且開始播放「天鵝湖」後，瑪塔女士的手開始跟着旋律畫出弧線，卻又隨即垂下、搖了搖頭，像是表示自己已經記不起來了。

不過，護理人員沒有放棄，握起她的另一隻手輕吻以示激勵，瑪塔女士明顯受到感動，雙手與上半身就如同本能一般，隨着音樂重現她在1967年曾登台表演過的優雅舞步，影片更交錯呈現她過去與現在的舞姿。

根據《每日郵報》報道，就在表演告一段落後，在場旁觀者報以熱烈的掌聲。得到慰藉的瑪塔女士也告訴護理人員，她「情緒激動」。

班德拉斯在Facebook寫道，「她在53年前是紐約市芭蕾舞團的舞者，柴可夫斯基的音樂設法擊敗她的阿茲海默症。現在一年過去了，在她已往生之際，僅轉發這些影像以表達她對藝術與熱情獲得充分認可。瑪塔．C．岡薩雷茲，願妳安息。」

Ballerina Marta C. Gonzalez - who lived with dementia - is taken back to her days dancing in Swan Lake thanks to the power of music.



This clip shows what an important tool music can be for people with dementia. So beautiful to see! 💙🎶@DespertarMusica pic.twitter.com/w6Y2W7Ee52 — Alzheimer's Society (@alzheimerssoc) November 9, 2020

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