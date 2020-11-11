音樂喚起青春回憶　患腦退化症前舞者聽《天鵝湖》再度起舞

知名西班牙演員安東尼奧．班德拉斯11月9日在Facebook分享一段影片，可見一位罹患阿茲海默症（Alzheimer's Disease）的老婦人坐在輪椅上，聽着柴可夫斯基的《天鵝湖》，回想起她50多年前曾表演過的舞蹈，更隨着旋律翩翩起舞。
一首《天鵝湖》，讓患有阿茲海默症的舞者喚起青春回憶：
這一位老婦人名叫瑪塔．岡薩雷茲（Marta C. González），1960年代曾是紐約市芭蕾舞團（New York Ballet）的首席芭蕾舞者，已於2019年過世，生前住在西班牙華倫西亞的一間長者照顧設施。
從慈善機構拍下的影片可見，護理人員為她戴上耳機，並且開始播放「天鵝湖」後，瑪塔女士的手開始跟着旋律畫出弧線，卻又隨即垂下、搖了搖頭，像是表示自己已經記不起來了。
不過，護理人員沒有放棄，握起她的另一隻手輕吻以示激勵，瑪塔女士明顯受到感動，雙手與上半身就如同本能一般，隨着音樂重現她在1967年曾登台表演過的優雅舞步，影片更交錯呈現她過去與現在的舞姿。
根據《每日郵報》報道，就在表演告一段落後，在場旁觀者報以熱烈的掌聲。得到慰藉的瑪塔女士也告訴護理人員，她「情緒激動」。
班德拉斯在Facebook寫道，「她在53年前是紐約市芭蕾舞團的舞者，柴可夫斯基的音樂設法擊敗她的阿茲海默症。現在一年過去了，在她已往生之際，僅轉發這些影像以表達她對藝術與熱情獲得充分認可。瑪塔．C．岡薩雷茲，願妳安息。」
Ballerina Marta C. Gonzalez - who lived with dementia - is taken back to her days dancing in Swan Lake thanks to the power of music.— Alzheimer's Society (@alzheimerssoc) November 9, 2020
This clip shows what an important tool music can be for people with dementia. So beautiful to see! 💙🎶@DespertarMusica pic.twitter.com/w6Y2W7Ee52
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