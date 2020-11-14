【新冠疫苗】解構BioNTech/輝瑞疫苗　香港是否有得打？

美國大藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech研發的mRNA疫苗率先報捷，宣稱有效率高達九成，可算是為全球抗疫苦撐近一年以來的最大喜訊。這款疫苗有效率令人驚喜，同樣重要的是，雖然輝瑞疫苗目前基本上已比西方國家搶購一空，但由於BioNTech同時跟中國復星醫藥合作，因此後者擁有BioNTech新冠疫苗於大中華區的生產及供應專利，如若證實有效及獲得批准，將為香港及澳門合共提供一千萬劑疫苗。

輝瑞與BioNTech研製的mRNA疫苗BNT162，以mRNA技術來製造疫苗已是科學家自上世紀90年代已着力研發的範疇，但從未有成功開發的mRNA疫苗面世，因此這支疫苗不論對於今次新冠疫情，以至人類醫學發展都是重磅好消息。

BioNTech的創始人Ugur Sahin為德國土耳其裔移民二代。（路透社）

人類史上首支mRNA疫苗？

傳統疫苗是以減毒或滅活病毒的形式，誘發人類的免疫系統，產生能針對病毒的抗體反應。mRNA（信使RNA）則是合成病原體遺傳物質片段，帶有病毒棘蛋白的遺傳指令，進入人體後能誘發免疫反應。棘蛋白是包圍在冠狀病毒表面的物質，本身無害而且同樣有效誘發人體生產免疫反應及抗體，因此安全性較高、較易於生產，惟有效性則屬未明。

由於這類核酸疫苗，只需要知道病毒的基因排序就可開始研製，省卻了培殖大量病原體的時間與及分離蛋白的繁瑣工序，因此製造速度最快，也因此針對今次的新型冠狀病毒，不少海外及中國的藥廠都押注於開發mRNA疫苗，其他令人期待的mRNA候選疫苗包括美國藥廠Moderna、德國藥廠CureVac，以及杜克-新加坡國立大學醫學院與美國製藥公司Arcturus Therapeutics的疫苗。

（香港01製造）

土耳其裔夫婦 醉心研究mRNA治癌

mRNA技術起初是研製用於治療癌症，透過注入基因指令的方式，讓人體細胞產生可激發免疫系統的病毒蛋白，從而有系統地攻擊癌細胞。BioNTech的創始人Ugur Sahin與太太Özlem Türeci亦不例外，這對德籍土耳其裔夫婦也本身專注於研發免疫抗癌藥物，不過，BioNTech成立12年來，尚未有免疫抗癌藥獲得監管部門批准。

在媒體報道裏，普遍都會把BNT162說成是輝瑞研發的疫苗，而實際上，BNT162是從BioNTech的實驗室走向臨床。BioNTech運用其專有的mRNA疫苗研發平台進行配方篩選；而輝瑞作為財雄勢大的老牌藥廠，則向BioNTech提供了1.85億美元資金用於疫苗研發，並負責組織臨床試驗及向各國藥品監管部門申請許可，當然也負責之後的疫苗生產及發送部分。

【新冠疫苗】破天荒的mRNA疫苗能成救疫希望？

BioNTech研究mRNA技術，如果BNT162疫苗順利獲批准使用，將會是人類史上首支mRNA疫苗。（路透社）

Ugur Sahin接受傳媒訪問表示，目前疫苗正在全球進行4.4萬人的第三階段臨床測試，按目前臨床試驗的情況看來BNT162的測試者並無出現明顯或特別嚴重的副作用。不過，兩間公司所公布的「預防新冠病毒有效率逾90%」（efficacy rate above 90%），事實上並非由4萬多人測試所得出的結果，而是由獨立評估機構抽取了94例測試樣品後的結論，因此上述都只屬初步數據。

輝瑞亦承認有效率可能有變，而按照美國食品藥品監督管理局（FDA）的要求，新冠疫苗應要達到50%的有效率，意味BNT162看來亦很大機會成功獲批。

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極低溫運輸 物流及接種時間須掌握

早在7月初刊登的研究結果，BNT162 能誘發測試者強烈CD8 T細胞的免疫反應，而數據顯示，這支輝瑞/BioNTech疫苗比起Moderna的mRNA-1273更能觸發CD8 T細胞反應。以目前已有的臨床測試結果，並沒證明此疫苗有效預防新冠病毒傳播，但可讓受感染者免於生病。雖然全盤臨床數據仍未齊，也沒有證據顯示BNT162 疫苗對於無症狀感染者有效，BioNTech總裁Ugur Sahin對《衛報》表示充滿信心：

如果你問，我們是否能以這支疫苗終止這場大流行，我的答案係：是的。因為我相信就算這疫苗只對有病徵感染者起到保護作用，都會衍生重大效果。

目前，有關這支疫苗的最大疑問其實落在物流運輸及儲存設備上，因這支疫苗需儲存在零下75攝氏度的極低溫之中，如果離開零度以下環境，在攝氏2-8度之下最多只有存放五天，疫苗需要注射兩次，之間相隔3星期。因此，政府在物流及安排巿民接種的流程也須掌握得當。

BioNTech 位於德國美茵茲（Mainz）的總部。（路透社）

售美每劑153港元 香港或由復星供應

輝瑞表示，在明年底前將會生產13億劑疫苗，但現階段基本上已比西方國家搶購一空，英國組織Global Justice Now 指，輝瑞82%貨量已預售給富有國家。綜合過往消息指，美國以每劑19.5美元（約152港元）的價錢預訂1億劑，將加購5億劑；歐盟及英國分別預訂少三億及4000萬劑；日本亦訂購了1.2億劑。

輝瑞及BioNTech未曾表示這支疫苗以非牟利的方式定價，只稱不同地區定價不同。英國保守派媒體《英國郵報》報道，估計英國買入每劑輝瑞疫苗的成本為15英鎊（約153港元），而由英國牛津大學及阿斯利康研發的腺病毒疫苗估計只需2.23英鎊（約22.7港元）一劑，兩者成本相差達七倍。目前，牛津疫苗亦在第三階段臨床測試，惟暫未公布有效率、副作用或不良情況等數據。

為此可見，輝瑞與BioNTech疫苗雖然「跑得最快」，而且目前看來安全又有效，但價錢及物流運輸的「要求」都不低，香港是否「搶到貨」也是問題。不過，上海復星醫藥與BioNTech亦訂立許可協議，獲授權在中國內地及港澳台地區以BioNTech的mRNA技術平台開發疫苗（其他區域的疫苗開發是由輝瑞及BioNTech合作）。如若疫苗證實有效並通過藥監部門批准使用，復星醫藥將為香港及澳門合共提供一千萬劑疫苗。

不過，復星醫藥的BNT162b1候選疫苗在內地仍處於第一期臨床試驗，目前已完成第一期受試者的接種過程，處於數據分析階段，因此距離投產及供廣泛接種，相信仍有一段距離。

圖解: 六大疫苗種類知多啲