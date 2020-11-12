【新冠肺炎】巴西恢復測試北京科興疫苗　否認叫停有政治動機

巴西衛生監督局（Anvisa）11月11日宣布，恢復科興生物與聖保羅州（Sao Paulo）布坦坦研究所（Instituto Butantan）在當地進行的新型冠狀病毒（COVID-19）CoronaVac疫苗臨床試驗。

Anvisa在9日指有參與者在10月29日出現「嚴重不良反應」為由，叫停有關試驗，其後警方證實一名參與的32歲聖保羅男居民自殺身亡。Anvisa在11日的聲明指，目前有足夠元素容許試驗恢復進行，並否認暫停試驗是有政治動機，強調此舉不是等於疫苗在質素、安全或有效性上出現問題。

Anvisa較早時暫停試驗的決定曾經引起爭議，不少人批評是政治考慮，有聲音認為決定是受到對中國抱懷疑態度的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）影響，他一直質疑科興疫苗的成效，更稱巴西人不應成為白老鼠。

博爾索納羅10日曾表示，Anvisa暫停試驗是「自己的勝利」，並呼籲大家不應過份害怕病毒，揚言「人終須一死」。

巴西是全球其中一個疫情最嚴重的國家，據美國約翰斯•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至12日早上3時25分，當地累計共有5,699,005宗病例，162,802人喪生。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：