韓國超模為減肥連續5周只喝水　一天暈10次：時尚界差點害我沒命

現代人愛美，坊間的瘦身方法也是五花八門，但有些太過極端的瘦身法，反而可能引起健康上的疑慮。最近就有世界級的模特兒，表示她當初就是用了不當的減肥方式，害自己差點丟了小命。

根據日本媒體「WOW!Korea」報道，韓國知名模特兒崔素拉（Sora Choi，최소라）是世界知名的模特兒。近日她上節目時表示，當初她為了瘦身，連續五個星期只喝水，不進食。如此激烈的瘦身行為，讓她身體日漸衰弱，甚至一天曾經昏倒十次，一度認為自己很可能會一命嗚呼。

事實上在圈內，確實有因為採取過當的瘦身方式，因此丟掉小命的案例存在。而崔素拉雖然明顯感受到身體健康已經在拉警報，周圍的人卻一直誇她「好漂亮」，讓她也開始懷疑時尚界的風氣，反思這麼做真的沒有問題嗎。

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即使崔素拉決定恢復正常飲食，但她花了足足兩年時間，才讓身體健康復原到瘦身前。往後她都會特別留意，是不是還有過當的瘦身方式。也呼籲業界必須要重視這個問題，或者立法強制規範，這樣她才能讓她深愛的時尚界，永續經營下去。

（編按：崔素拉出席劉在錫和曹世鎬主持的tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露減肥的經歷，節目12月2日播出。）

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