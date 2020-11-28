中國傳統服飾被指源自韓國引爆推特大戰　漢服vs韓服PK賽你愛哪邊

最近，漢服和韓服可是爭執了好一陣子，更可怕的是一堆韓國人叫囂著，「漢服源於韓服」，日站君剛知道的時候一臉懵逼，等把前因後果了解清楚之後只想說，叫囂的韓國網友，該認真學學歷史了！今天，日站君就給大家講講「韓服、漢服」這陣子的花生！

《閃耀暖暖》韓服事件

今年10月29日，大型搭配遊戲《閃耀暖暖》開放韓國服務器，在上線的第4天，首個限時活動套裝——槿雲重華海報曝光。結果因為設計風格沒有一個明確的分界線，被中國的網友逮個正著……

點圖了解更多《閃耀暖暖》韓服事件及相關遊戲圖片▼▼▼

還有另一樁令人可氣的事兒，發生在我國的畫師old先大大身上，大佬在twitter上有超27萬的粉絲，算是有一定的影響力。

11月1日，博主old先和往常一樣在twitter上發了一組古風漫畫，文案很直接，就是「一組古風插畫」。結果評論裡被批評，一堆韓國網友跳腳，「不要再抄襲韓國的文化了！」、「中國人要愛自己的文化」。

人氣畫師被韓國網友圍攻 中國網友八方來援 點擊看看old先的作品及相關論戰截圖▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

大戰正式展開：#韓服挑戰# vs #漢服挑戰#

上面三件事發生的時間過於緊湊，再加上一次次的爭論都敗在史料證據之下，眼見著自己不佔理了，韓國網友在外網上搞了一個「#韓服挑戰#」的話題，從服飾到手繪，變著法的曬。日站君表示，美則美矣，就那樣吧。

其實早在韓國網友說出「漢服來源於韓服」的時候，國內很多漢服愛好者就坐不住了，紛紛發視頻據理力爭。一時之間，微博、B站上紛紛湧現反擊視頻，怕看不懂還有雙語版的，貼心。

至於韓國網友搞的韓服挑戰，漢服愛好者：那不正好撞上了？之前講理裝不聽，現在直接讓你們看看，什麼叫美！

道理講不聽，直接用設計PK！點擊放大瀏覽 #韓服挑戰# vs #漢服挑戰# 相關圖片▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

韓國確實應該正視歷史了！

這次的事件確實是一個警鐘，因為很多人的忽視，再加上韓國影視劇的影響，很多人對於明製漢服並不了解，錯認成韓服的大有人在。其實古代的韓國本沒有一個系統化的衣冠制度，都是根據明朝服飾改良的。韓服形成於李氏王朝（朝鮮），對應中國的明朝時期，當時朝鮮皇族、官吏的服飾都是明朝天子賜予的，被稱為「大明賜服」，可以說，在冠服禮儀中，韓國受中國影響最深。就連引起爭議的最典型的「大帽」，也是明朝男子重要的服飾之一，上至天子下至庶人都能戴，很日常的裝扮，而且根據《明實錄》的記載，大帽作為賞賜，贈送給周邊部落和屬國。朝鮮大帽就是從明製大帽演變過來的，只不過因為韓國古裝劇的大肆宣傳，讓很多人都認為大帽就是韓國服飾！

關於文化的爭議韓聯社的新聞也報導了，不過最後主持人在最後還在狡辯，「文化是相互影響的，我們國王和官吏的服飾確實受到了中國的影響，所以我們不想說哪一方更好，但用扭曲的民族主義歪曲歷史事實不可取」。日站君私以為，最後一句形容韓國自己最貼切！

同時這件事也暴露出來，我們之前對於自己的文化是有多不重視，才讓人有可乘之機，最後甚至倒打一耙。好在我們正在一步步拾起傳統文化，影視劇中不再清一色的清宮戲，服化道方面越來越用心；中央的傳統文化綜藝也吸引著年輕人；無數人在成為傳統文化的愛好者。

最後日站君只想說，韓國有時間來搶文化，還不如從政府到群眾好好正視歷史、學習歷史，虛無的文化自信，遮不住流傳下來的史料記載！

【相關文章】中國漢服比不上日本和服？成都一場公關災難意外令無數網友改觀（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

但古裝也不等於漢服 點擊了解常見誤解及更多漢服美照▼▼▼

+ 23 + 23 + 23

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】