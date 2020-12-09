UFO｜以色列專家證有外星人　與華府有保密協議　美國總統都知情

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曾擔任以色列太空計劃負責人近30年的伊賽德（Haim Eshed）表示，外星人真實存在，不過這些外星人已和美國政府簽訂保密協議，在人類可以接受他們的存在前，將不會對人類公布外星人的存在。他還爆料，美國與外星人在火星地底有一個秘密基地，雙方在那裏合作進行研究。

太空上真的有外星人存在？（按圖了解）

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綜合《紐約郵報》和《猶太人報》報道，伊賽德在接受以色列媒體《新消息報》的採訪時表示，美國政府早已知曉外星人的存在，不過，由於人類還未進化以及達到一個明白及太空及太空船是什麼的階段，因此，這些外星人希望美國政府就此事對外保密，直到人類準備好為止。

他還指出，特朗普差點就「口快快」地將這個消息洩露出去，不過外星人勸阻他，「等等，讓人們先冷靜下來」，因為這些外星人不想引發人類大規模的歇斯底里，他們一直在等待人類進化，直到大部分的地球人能理解宇宙和太空船的時候，外星人才會現身。

伊賽德還告訴媒體，美國政府和外星人之間有一個協議，美國將在他們的實驗中擔任協助的角色，以理解整個宇宙的結構；美國與外星人在火星的地底深處還有一個秘密基地，他們的代表和美國的太空人都在那裏進行研究。

伊賽德坦言，「如果我在5年前就做出這番言論的話，那我可能會被送進醫院。無論我在學術界做甚麼，他們都會說『這人瘋了』。不過如今，他們已經改變了想法，因為我已經有所成就，不止獲得了學位和獎項，而且在國外的大學也備受尊敬。」

猶太媒體猜測，87歲的伊賽德可能已經精神錯亂，分不清現實與虛幻世界，而以色列媒體則暗示，伊賽德可能是在為以色列即將進行的「探月計劃」做宣傳和炒話題。

不過，值得注意的是，美國前總統歐巴馬最近在接受CBS《深夜秀》（The Late Late Show）的採訪時，拒絕承認，也不否認外星人的存在。主持人當時開玩笑表示，他的這項舉動形同於默認了外星人真的存在。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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