日本網民相機捕捉 UFO　無後製相片證 UFO 存在？FC 發現有趣真相

數碼生活
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2019 年我們學會 fact check，日本網民近日竟拍攝到清晰的 UFO 照片，一般來說這些異常現象是難以 fact check，不過他從拍攝位置﹑角度等資訊，在 ip 都不用 check 的情況下，真的發現了 UFO 背後的真相。

影到疑似 UFO

日本網民（@DVtaiyou）在 Twitter 上載了一輯圖片，拍他在列車上拍到的窗外景色中，看到疑似是 UFO 的東西。在照片中看來，疑似 UFO 是經典印象的圓盤形，頂部有一個半球體突出，看上去就好似 UFO 的主控室一樣。照片清晰見到疑似 UFO 是浮在空中，不過和一般 UFO 相片不同的是，疑似UFO 的浮空高度十分低，只是比日本的平房高出只約一倍，即是大部分人仰望就可清晰看到。

Fact check UFO 真相

這名日本網民利用拍攝的位置﹑角度，分析疑似 UFO 所在的位置。當成功縮窄了疑似 UFO 的位置後，終於被他發現了 UFO 的真相。原來是在長島町「名花之里」（なばなの里）的富士山外觀展望台，但由於拍攝當日大霧和距離遠的關係，照片中看不到連接展望台的支架。

▼▼放大下圖睇更多有趣疑似 UFO 照片▼▼

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