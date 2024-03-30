官方加強地方集權　學者：釋放寬容信號　但對科技創新幫助不大

學者認為，中國政府加強了對地方的控制，對解決地方債問題、防止系統性風險有幫助，但對經濟發展，尤其是中美較量過程中的科技創新而言，幫助不大。



穆迪主權風險部副總裁佩奇（Martin Petch）3月19日在新加坡國際事務研究所舉辦的研討會上說，中國今年兩會（全國人大與政協年會）看到的一個非常重要的進展，是中央和地方政府間的政策協調更有效了，中央和地方關係更密切地配合工作。

穆迪主權風險部副總裁佩奇（左一）與新加坡國立大學東亞研究所高級研究員郭良平（左二）3月19日在新加坡國際事務研究所舉辦的研討會上討論中國中央和地方政府間的政策協調。（聯合早報）

佩奇說，中國地方政府面臨土地銷售下降、房地產低迷、地方債高企等問題，北京當局意識到需要更好地和地方政府協調，把政策從中央落實到各級地方政府。他認為，這會讓中國的政策確定性增加，有益於增加市場信心。 「中央和地方的關係密切程度、配合，對中國是否能順利度過增長放緩、經濟結構轉型，有重要影響。」

參加同場研討的新加坡國立大學東亞研究所高級研究員郭良平指出，政策協調有效也意味著中央政府對地方的控制加強了。他認為，這對解決地方債問題、防止系統性風險有幫助，但對經濟發展，尤其是科技創新而言，幫助不大。

去年，中國的中央政府對地方轉移支付達到10.2萬億元（人民幣，下同），是首次突破了10萬億元。今年的中國政府工作報告提出，2024年中央財政將加大對地方均衡性轉移支付力度、適當向困難地區傾斜。

政府工作報告也提出，要保持政策連續性針對性，加強各類政策協調配合，形成共促高品質發展合力。

2024年3月5日，習近平在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。（新華社）

郭良平說，上世紀80、90年代，中國的地方政府非常活躍，一把手都希望透過發展經濟、做出成績打開上升管道，甚至互相競爭。但這種模式導致中共和中央政府的命令難以傳達到地方，也是不可持續的模式。他指出，這種局面在2017年的中共十九大之後逐漸改變，當前地方更重視執行中央指令、重視政治上的表現。

他也認為，在收緊之後，應該有適度的放鬆。中央對地方不能控制得太死、太緊，如果大家都怕犯錯，可能導致無法創新。當前中美競爭的大背景下，中國提出加大發展新質生產力，是希望在技術創新上突破，那麼就更需要創新的、相對更自由的文化。

不過，郭良平也認為，目前有跡象表明，中國領導人已經認識到了這個問題。今年1月，中共總書記習近平在政治局第11次集體學習中，闡明新質生產力時提到，「要營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍」。

郭良平說，能提出「寬容」這樣的字眼，也是一種信號，表明高層意識到在探索中會犯錯，需要給創新的探索留有餘地。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

