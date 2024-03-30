官方加強地方集權 學者：釋放寬容信號 但對科技創新幫助不大
學者認為，中國政府加強了對地方的控制，對解決地方債問題、防止系統性風險有幫助，但對經濟發展，尤其是中美較量過程中的科技創新而言，幫助不大。
穆迪主權風險部副總裁佩奇（Martin Petch）3月19日在新加坡國際事務研究所舉辦的研討會上說，中國今年兩會（全國人大與政協年會）看到的一個非常重要的進展，是中央和地方政府間的政策協調更有效了，中央和地方關係更密切地配合工作。
佩奇說，中國地方政府面臨土地銷售下降、房地產低迷、地方債高企等問題，北京當局意識到需要更好地和地方政府協調，把政策從中央落實到各級地方政府。他認為，這會讓中國的政策確定性增加，有益於增加市場信心。 「中央和地方的關係密切程度、配合，對中國是否能順利度過增長放緩、經濟結構轉型，有重要影響。」
參加同場研討的新加坡國立大學東亞研究所高級研究員郭良平指出，政策協調有效也意味著中央政府對地方的控制加強了。他認為，這對解決地方債問題、防止系統性風險有幫助，但對經濟發展，尤其是科技創新而言，幫助不大。
去年，中國的中央政府對地方轉移支付達到10.2萬億元（人民幣，下同），是首次突破了10萬億元。今年的中國政府工作報告提出，2024年中央財政將加大對地方均衡性轉移支付力度、適當向困難地區傾斜。
政府工作報告也提出，要保持政策連續性針對性，加強各類政策協調配合，形成共促高品質發展合力。
郭良平說，上世紀80、90年代，中國的地方政府非常活躍，一把手都希望透過發展經濟、做出成績打開上升管道，甚至互相競爭。但這種模式導致中共和中央政府的命令難以傳達到地方，也是不可持續的模式。他指出，這種局面在2017年的中共十九大之後逐漸改變，當前地方更重視執行中央指令、重視政治上的表現。
他也認為，在收緊之後，應該有適度的放鬆。中央對地方不能控制得太死、太緊，如果大家都怕犯錯，可能導致無法創新。當前中美競爭的大背景下，中國提出加大發展新質生產力，是希望在技術創新上突破，那麼就更需要創新的、相對更自由的文化。
不過，郭良平也認為，目前有跡象表明，中國領導人已經認識到了這個問題。今年1月，中共總書記習近平在政治局第11次集體學習中，闡明新質生產力時提到，「要營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍」。
郭良平說，能提出「寬容」這樣的字眼，也是一種信號，表明高層意識到在探索中會犯錯，需要給創新的探索留有餘地。
本文獲《聯合早報》授權刊載。