住房問題挖坑中國經濟　分析：內地樓市萎縮趨勢至少持續2025年底

內地樓市不振繼續拖累中國經濟復蘇步伐，有經濟學家預測，內地住房投資和銷售額將在今年進一步萎縮，幅度將超過去年，這樣的趨勢將至少持續到2025年底。



恒生銀行首席經濟學家王丹本月20日在國際金融論壇一場線上學術對話會上稱，住房問題給中國經濟挖了一個大坑，而這將成為內地今年拉動消費的最大阻力之一。

國家統計局資料顯示，中國2023年全年房屋竣工面積同比增長17%，但同期的商品房銷售額下降6.5%，房地產開發投資下降9.6%。

經濟學家預測，內地住房投資和銷售額將在今年進一步萎縮，幅度將超過去年，這樣的趨勢將至少持續到2025年底。（VCG）

王丹指出，房屋竣工面積的增長遠遠高於住宅新投資和銷售，是房地產投資和銷售萎縮的關鍵指標。她說，這樣的形勢過去兩年一直存在，預計今年的收縮幅度會擴大。

她說，自「保交樓」推進以來，房地產開發項目在過去一年竣工進度加快，導致市場住宅庫存量過剩，特別是在三四線城市。

「當房地產陷入低迷時，價格預期已經相當疲軟，再加上市場供過於求，我真的很難看到有什麼辦法可以扭轉這種局面。」

不過，王丹並不認為這種低迷會一直持續下去。她預測，受抑制的住房需求可能在2025年底出現拐點，超過住房供應量。屆時，內地的消費有望再次被房地產市場拉動。

出席同場活動的瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤，認同房地產是中國經濟今年面臨的最大逆風。

汪濤指出，內地今年前兩個月的經濟資料強於預期，但一些市場高頻資料，如整車貨運流量、建築專案復工率等並不那麼樂觀，表明春節假期後經濟增長勢頭已開始放緩。

她說，春節假期後至3月以來的高頻資料顯示，內地房地產銷售比一年前下降約45%至50%。「我認為房地產的下行壓力，和對其他經濟領域的負面影響仍然非常嚴峻。」

國務院總理李強3月初在政府工作報告中將今年的經濟增長目標定為5%左右，高於外界預期。

在王丹看來，從推動大規模設備更新和消費品以舊換新，到化解地方債務風險的部署，政府工作報告的整體基調積極，但重點仍在提高生產力和實現長期增長。她說：「政府的角色似乎更多的是管理風險，而不是刺激短期需求。」

汪濤也認為，中國政府的政策支持力度較為溫和，更側重於供給端，而不是需求端。

她說，消費仍是今年中國經濟的主要引擎，房地產市場持續低迷將削弱民眾消費信心，過剩儲蓄無法被釋放，拖累經濟復蘇的動力，要實現5%左右的增長相對雄心勃勃。

但汪濤指出，要達到目標不是不可能，前提是房地產短期內必須趨穩，銷量和價格跌幅分別維持在5%和10%以內。

她說：「如果這樣，消費者信心可能會繼續疲軟，但不至於跌下懸崖。勞動力市場和家庭收入的適度增長，消費才有望溫和復蘇。」

國際貨幣基金組織駐中國首席代表巴奈特（Steven Barnnet）在對話會上指出，中國房地產市場過去幾年的規模調整是必要的，但由於房地產是中國經濟的一大支柱，上下游產業占經濟總量的五分之一，當局如何在調整過程中將成本降到最低至關重要。

巴奈特認為，當局在這方面可以做得更多，例如讓經營模式不可持續的開發商加快退出，幫助可持續的開發商進行重組；改革住房預售模式；確保房價足以實現市場出清，恢復供需平衡等。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

