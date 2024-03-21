「新質生產力」成中國經濟新解方 西方恐懼的依舊是「中國製造」
中國為經濟困境開出的解方，如今被西方視為新的威脅，未來中國面對貿易調查、關稅壁壘的可能性會更大。
「新質生產力」最近在中國火起來後，朋友傳來一則消息，白酒商五糧液的老總說，白酒產業是發展新質生產力的重要載體。
上網一搜，原來貴州茅台早在今年1月已先一步表態，稱茅台透過科技創新不斷培育新質生產力。朋友開玩笑說：「連白酒都要成為科技產品嗎？」
追溯起來，官方首次提出「新質生產力」的概念是在去年9月。據內地媒體報道，中共總書記習近平當時到黑龍江考察，提出要「整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力」。
今年3月的兩會（全國人大、政協年會），「新質生產力」首次被寫入政府工作報告。「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」，也被列為今年中國政府工作的首要任務。
「新質生產力」和內地官方提出的很多口號一樣，顯得很抽象，但這絲毫沒有影響它成為熱詞。兩會期間，人大代表和政協委員時不時把這五個字掛在嘴邊；兩會過後，中國地方官員、官方媒體也都積極為這個新概念造勢。
新質生產力在引發熱議的同時，也引起一些擔憂。
在國內，官媒《經濟日報》近來兩度在評論文章中敲響警鐘，要各地對發展新質生產力保持冷靜，高度警惕「先是一哄而起，最後一哄而散」；並提醒「不能把什麼想法、什麼舉措都披上新質生產力的外衣」。
高層的指揮棒一揮，各地官員為了表忠也好，為了政績也好，不顧產業發展規律盲目跟風追熱在過去時有發生；一些企業也會借著政策紅利圈錢，希望成為「風口上的豬」，由此產生的概念泛化和濫用、資源浪費和錯配，都可能成為新問題。
在中國以外，中國發展新質生產力也引發了新的擔憂。面對脫鉤斷鏈等複雜嚴峻的外部環境，以及內需不足、社會預期偏弱等內部經濟發展壓力，發展新質生產力是官方給中國經濟開出的新藥方。
從政府工作報告給出的解釋來看，官方對發展新質生產力提出的要求是，「充分發揮創新主導作用，以科技創新推動產業創新，加快推進新型工業化，提高全要素生產率，不斷塑造發展新動能新優勢，促進社會生產力實現新的躍升」。官方希望大力發展的新興產業包括人工智能、量子技術、生命科學等等。
新質生產力的概念聽起來很新，但它背後透出的官方意圖其實並不陌生：一是提振中國製造業，加快工業現代化進程，這與之前提出的「中國製造2025」很相似；二是破解在核心技術上被「卡脖子」的困境，讓中國在中美競爭中不處在下風。
有西方輿論近期開始警惕中國提振製造業可能帶來的產能過剩問題。一些分析認為，中國應對當前經濟困境的辦法高度聚焦供給側，卻沒有在需求側下足功夫，這意味著其他國家可能得承擔中國提振經濟帶來的負面外溢效應。
美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）上周在一場線上講座上就對中國未來可能輸出過剩產能表達擔憂。他稱，中國官方透過各種補貼，讓企業能以人為的低價甚至以傾銷的價格出口太陽能板、電動汽車等產品，這會造成不公平競爭，破壞全球貿易體系。
傳統上，高端製造業是歐美國家的優勢，中國雖是出口大國，但出口的產品多數集中在產業鏈低端；在先進製造業產品上，中國多年來都是「買買買」的一方。如今中國要大力提振製造業，而官方並沒有採取積極措施提振國內需求，這意味著中國向歐美企業下的訂單會減少，中國企業還可能在國際市場上分走歐美企業的蛋糕。近年來中國飛速發展的電動車行業就是一個例子，連曾經嘲笑中國電動車的特斯拉創始人馬斯克都開始擔憂，如果沒有貿易壁壘，中國車企將摧毀世界上大多數車企。
中國為經濟困境開出的解方，如今被西方視為新的威脅，尤其在中國產業補貼、舉國體製備受詬病的情況下，未來中國面對貿易調查、關稅壁壘的可能性會更大。此外，由於內部需求疲弱，多年來作為全球大市場給中國帶來的影響力和話語權預計也會削弱。
不過，站在中國的角度，發展新質生產力，提振製造業，是擺脫高度依賴房地產、基建投資的傳統經濟發展路徑的一個出路；中國也希望在產業鏈上向具備更高附加值的方向攀升，從以往的「中國組裝」真正轉向「中國製造」。可以預見，中國與西方之間圍繞新質生產力的是是非非還只是一個開端。
本文獲《聯合早報》授權刊載。