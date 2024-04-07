比TikTok更生猛　又一讓美國坐立難安的中資巨獸

人們現在都知道TikTok厲害，這個字節跳動旗下的美國版抖音產品，在美國已經有1.7億用戶，不僅成為美國最具用戶粘性的社交媒體，給臉書、X等傳統美國社交媒體形成致命衝擊，而且其用戶還以反對以色列在加沙大屠殺的年輕人為主，根本不買那些猶太人控制的傳統媒體的賬，成為不受猶太人控制的最大獨立媒體，得到了很多反猶太人士歡迎。由以色列支持的猶太社團因此在幕後大力遊說，推動美國眾議院以威脅美國國家安全等理由通過法令，要求TikTok從字節限期剝離，否則封禁，成為全世界都在關注的重大新聞。

其實，國內人們比較不了解的是，TikTok雖然在美國很火，在風口浪尖上賺足了眼球，但是真正在水面下不動聲色擴張版圖的拼多多美國版，Temu，才是美國現在下載量最大的APP。差不多一年來，Temu一直在美國各APP下載排行榜上雄霸榜首。據 Sensor Tower 數據顯示，去年二季度，Temu 應用安裝量從一季度的3100萬躍升至7400萬，下載量在全球排第九。另據高盛分析師 Eric Sheridan統計，截至二季度末，Temu 全球下載量高達 1.2 億次，其中最早進入的美國下載量超過7000萬次。

照這個速度下去，要不了多久，Temu的下載與使用量就能超過TikTok。

別看拼多多在國內因為其永遠砍不頂的「刀」飽受詬病，甚至被消費者批評為商業欺詐，但是不管在中國還是美國，這種靠低價取勝的策略都是戰無不勝。拼多多所以能在激烈競爭的中國電商市場迅速崛起，成為電商的後期之秀，在美國也迅速擴張成為最具競爭力的電商平台，這種低價策略配合其獨有商業模式，居功至偉！

觀察拼多多在美國市場的表現，有觀點認為，中國電商在國內已經經歷了高度競爭的十幾年，大浪淘沙，能生存下來的都是人精，積累了豐富的經驗，也有了很多創新。到尚未經歷慘烈競爭的國外市場，尤其是以傳統銷售模式為主的美國市場，簡直形同「降維打擊」。

TikTok行政總裁周受資（Shou Zi Chew）2024年1月31日身在美國國會出莊，出席參議院司法委員會關於兒童在網上遭受性剝削的聽證會，並在會上作證。（Reuters）

例如和Temu在美國對標亞馬遜（Amazon）相比，Temu的商品價格能壓到Amazon的1/3，用戶對商品不滿意還可以直接退款、不用退貨，再加上物流快速，相比之下，就算再有美國情節的消費者，也不願花兩倍錢買同樣東西。

此外，Temu的互動遊戲和社群分享的營銷手法，也讓美國消費者目不暇接，讓Amazon幾乎無力招架。很難說耶倫此次訪華把「過剩生產力」作為打壓中國的首要議題沒有Amazon在背後公關的原因。

比如，用戶每次打開Temu APP都能取得優惠券，還有滿額打折、寫評價換折扣，讓商品變得更便宜。低價還讓消費者行為出現改變，即使買到缺少扣子等瑕疵品，也因為太便宜而懶得退換貨，大大降低退貨率以減少成本。這類深入把握消費者內心，把消費者當上帝伺候的商業模式，亞馬遜想都想不出來。

所以，雖然在基礎研究和科技創新上，在核心高科技產品的研發與製造上，中國和美國還有很大差距，但是在包括電商相關的網路應用領域，中國人的頭腦靈活總是能把消費體驗提升到極致，精準滿足客戶需求。結果就是：效法Amazon商業模式成立的中國網路電商，在激烈的國內電商競爭中練得一身本領，再殺回美國本土後，反而把美國電商搞得丟盔棄甲。

面對中國網路巨頭在美國本土擴張形成的挑戰，美國試圖通過政治方法應對，TikTok的遭遇就是例子。但是，政治這個東西，在美國這個崇尚自由的聯邦制法治社會，使用起來不像其它國家那樣得心應手，會受到很多制約。就像拜登政府想禁止TikTok，就遇到極大政治與法律阻力。所以，拜登政府現在還只是為TikTok頭疼，下一步隨着Temu大殺四方，再把美國本土電商逼到牆角，還有他頭疼的呢！