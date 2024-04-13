內地豬隻住進「豪宅」　養豬大樓運用高科技　與糧食安全有關？

現時中國有一些豬已經「上車」，而且入住「豪宅」。

湖北投入使用26層樓的養豬大樓，第一批3,700隻豬已經住上電梯房，天氣熱可以歎冷氣，天氣太凍可以享受室內暖氣，還能有熱水沖涼；有自動餵食，更有消毒系統全天候保持空氣清新。

不過，值得關注的不單止是如何養豬，而是這背後的思維，也就是由農業思維轉變為工業思維，以及怎樣利用新科技幫助傳統養殖行業轉型，走向智能、綠色的方向。因為這關係到整個國家的糧食安全。



湖北養豬大樓 預計年產120萬隻豬

樓房養豬破解了豬場用地難題，湖北這座26層養豬大樓，用地面積僅為傳統養殖模式的5%，節約了95%的用地面積。（網上圖片）

湖北的養豬大樓共有兩棟，預計全部投入使用後，兩棟每年就可以養出120萬隻豬。

120萬隻豬是甚麼概念？香港本地供應和從內地進口的活豬，加在一起每年總數是大約108萬隻；即是說，靠這2棟大樓，就可以給香港供應全年的活豬。

對這些豬仔來講，生活質素大大提高，其實更重要的是，將豬搬進多層工廈，給養豬的人也帶來很多便利和好處。譬如透過智能科技，來節省大量人力成本，同時減低豬患病的風險，提高產量。

入住養豬大樓的豬仔們坐擁「電梯房」，運送生豬的貨梯面積達16平方米，一次可以運送幾十頭豬。（網上圖片）

這樣的養豬新方式，既大幅解決了用地難題，又節省人力，被認為可能成為養豬行業的新趨勢。當然，也有評論指出，建設養豬大樓需要因地制宜，不能盲目跟風。

為何要重視糧食安全？

養豬跟糧食安全有何關係呢？

其實，從廣義上來講，糧食不僅是指穀物，還包括肉、蛋、奶等重要農產品，以及用這些原料做成的副食品等。

中國有14億人口，而且還在增加，人們對食物的需求也在不斷增長，但產出食物的耕地、養豬場這些地方，面積是有限的。

況且，目前中國的畜牧業、農業等還是依賴傳統的人力為主導，面對龐大的需求，生產效率整體來講仍然有待提升。

根据國內外的預測來看，2035年中國糧食需求可能會達到峰值。（Shutterstorck/當代中國授權）

以現在大家的生活水平來講，吃得飽更要吃得好，在飽腹的同時更要兼顧營養，民眾的健康才能得到保障。

回到根本問題上，糧食安全為甚麼重要？為甚麼中國糧食不能靠外國？

其實，生活在城市裏，大多數人都習慣了，吃的問題到餐廳或者超市、街市就可以輕易解決。但對一個國家而言，情況就沒有這麼簡單，糧食從哪裏來、供應是否穩定，都是執政者必須考慮的問題。

對中國這樣的人口大國來說，糧食如果靠進口就容易受制於人，輕則買貴糧，影響經濟，重則有錢也買不到糧，危及國家生存。

例如，之前受新冠疫情影響，加上全球貿易與地緣衝突加劇，不少國家都限制或禁止糧食出口，可見確保糧食安全的重要性。

國家就提出要求，要確保「將中國人的飯碗牢牢端在自己手中」，實現「穀物基本自給、口糧絕對安全」。

所謂口糧，主要指的是大米和小麥，而穀物在此基礎上還包括了玉米，因為玉米主要用途還是做飼料和工業原料，用於給人吃的佔比還是較少。

「十四五」規劃中的糧食安全目標

國家在針對2021到2025年發展的「十四五」規劃當中，第一次將實施糧食安全戰略，寫進五年規劃裏，同時為「糧食綜合生產能力」設定了一個指標，就是不低於6.5億噸。

糧食事關國運民生，中國糧食安全也是國家安全的重要基礎。（Getty/當代中國授權）

為甚麼設定在這個數字？根據官方數據，考慮到人口增長、畜牧業發展和工業用糧等因素，預計到2025年，也就是「十四五」規劃的最後一年，中國的糧食消費將達到7.5億噸左右。

因此，官方按照供需大體平衡、適當留有餘地的原則，要求將2025年糧食綜合生產能力目標值，設定為不低於6.5億噸。

其實，根據最新數據，中國糧食的總產量已經連續8年保持在1.3萬億斤（6.5億噸）以上，口糧100%可以自給自足，穀物的自給率也在95%以上，已經做到了「穀物基本自給、口糧絕對安全」。

不過，已經達標不代表可以放鬆，糧食生產其實還面臨不少問題。

比如，糧食從哪來？答案是耕地。而中國處於高速城鎮化的過程中，大量農村人口向城市轉移，建設用地的需求增加，正不斷蠶食着耕地，要保證足夠的耕地面積並不容易。

2006年的「十一五」規劃綱要明確18億畝耕地紅線，這也是耕地紅線首次出現在官方文件中。（視覺中國/當代中國授權）

糧食生產的根本在耕地，而出路就在科技。要保證糧食安全，除了要保證耕地面積，更要提升農業科技水平，才能保障糧食綜合生產能力穩中有升。

例如，有自帶北斗衛星系統導航的播種機，可按照預先設定的路線全程自動播種。

糧食種出來之後，要如何更好地儲存，保證不會壞？現在的智慧糧倉，可以透過大量探測器，24小時全天候檢測溫度、濕度等的變化，只要動一下鼠標就可以實時控制智能控溫、通風系統，這樣就能保護他們不受蟲霉的侵襲，降低儲糧的損耗。

就像開頭提到的養豬大樓一樣，這些都是透過轉換思維、利用科技來保證糧食安全的例子，其實類似的創新在畜牧業、農業、漁業都還有不少，這也是未來的大勢所趨。

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