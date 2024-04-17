種族屠殺「雙重標準」　揭露台灣政客「民主人權」偽善面具

台灣民主基金會、以色列及德國駐台辦事處4月17日在台北賓館共同舉行「2024年國際猶太大屠殺紀念日」活動，台灣總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍、外長吳釗燮、立法院長韓國瑜，以及目前在台訪問的多位以色列國會議員一同出席。



蔡英文領銜紀念猶太大屠殺

蔡英文在致詞中表示，「全世界必須繼續對抗反猶太主義和威權侵略」，同時站在以色列的立場強調「哈馬斯對以色列進行恐怖襲擊等侵略行為所造成的可怕影響」，並「感念在大屠殺悲劇中為了捍衛民主價值而犠牲寶貴生命的前輩們，也應提醒自己保持警惕，同時重申誓言，不讓這樣的悲劇再次發生」。

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）亦有發言，她先感謝蔡英文每年皆出席此紀念活動，彰顯對猶太大屠殺的重視，還指出「七個月前，去（2023）年10月7日以色列遭受哈馬斯的攻擊，有1,200名以色列人在家中被殺害，這是大屠殺以來，最多猶太人一日內遭到殺害」。

台灣民主基金會、以色列及德國駐台辦事處4月17日於台北賓館共同舉辦「國際大屠殺紀念日」活動，台立法院長、同時也是台灣民主基金會董事長韓國瑜首度出席，與台總統蔡英文、以色列國會議員等人共同點亮紀念蠟燭。（台灣總統府）

紀念活動上，由以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）、德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）、以色列駐台代表游瑪雅，以及台方的蔡英文、林佳龍、吳釗燮、韓國瑜等人共同點亮六盞蠟燭，以紀念納粹德國期間遭屠殺的600萬猶太人。

在該活動的前兩天，蔡英文在台總統府特別接見了「以色列國會議員訪問團」，除了表達台灣與以色列站在「共享民主自由價值基礎上」的緊密關係外，還譴責了伊朗對以色列的攻擊，將之定調為「暴力破壞世界的和平穩定」。

對巴勒斯坦的戰火視而不見

台灣層峰與以色列的政治人物展現出惺惺相惜的情感，還從2021年開始，在台北共同紀念「猶太大屠殺」，話語中充斥了各種對於民主、自由、人權的堅定理念，表現出義正辭嚴的態度。

然而，在媒體鏡頭與政客講稿之外的場景，卻是從去年10月7日以來，在以色列猛烈的砲火轟炸下，已造成超過32,000名以上的巴勒斯坦人喪生。曾經歷漫長種族隔離歷史的南非，挺身而出為此將以色列一狀告上國際法庭，控訴以國對巴勒斯坦人實施種族滅絕。

蔡英文4月15日上午接見「以色列國會議員訪問團」致詞時，針對近日以色列遭受伊朗攻擊一事向訪團表達誠摯的關切及慰問，並對以暴力破壞世界的和平穩定表達譴責。（台灣總統府）

世界各地對巴勒斯坦的聲援源源不絕，國際風向也不得不有所改變。3月25日聯合國安理會終於在14票贊成、0票反對、美國棄權的情況下通過決議，要求以色列在齋戒月剩餘的15天期間內立即對加沙（又譯加薩）地區停火。以外，一向力挺以色列的美國，拜登（Joe Biden）總統眼見中東地區衝突加劇，也於4月4日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯納坦雅胡）通電話，要求以國立即在加沙停火。習近平4月16日會見訪華的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz，又譯蕭茲），專門表達了中方「推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決」的立場。

以色列在加沙地區對巴勒斯坦人的長時間轟炸，是二戰之後以色列與阿拉伯人歷史衝突中，時間延續最久、傷亡慘況最嚴重的一次，而且人數還在不斷攀升。此情此景，卻從來不曾出現在蔡英文等台灣政客的憐憫之中，更不包括在他們的「民主人權」之中，他們的眼淚與價值觀，只為地緣政治的利益與意識形態而服務，對於「大屠殺」的紀念與反思，也是一種「選擇性正義」。

台灣民間抗議以色列的呼聲

就在台、以高員雲集的「2024年國際猶太大屠殺紀念日」前一天，全球各大城市展開了「A15解放巴勒斯坦全球封鎖行動」（Coordinated Economic Blockade to Free Palestine），目的在於發動封鎖當地經濟物流關鍵路口，喚起社會正視以色列在巴勒斯坦進行的種族滅絕。

「平行政府」、「左翼聯盟」、「新國際」等台灣社運團體，聯合超過10餘個共同合辦組織，4月16日上午在台灣立法院正門前集結，譴責蔡英文15日接見以色列國會代表團時，仍不顧國際社會對以色列的憤怒，持續支持對巴勒斯坦進行種族滅絕的內塔尼亞胡政權；抗議團體也要求民進黨立委鍾佳濱即刻終止「台以國會聯誼」，至以色列同意長期停火為止；並呼籲院長韓國瑜，不要配合民進黨，踏着巴勒斯坦超過3萬死亡者的鮮血，進行「國會外交」。

4月15日上午10時在台灣立法院正門前，平行政府、左翼聯盟、新國際等台灣社運政團響應巴勒斯坦組織A15 Action號召全球聲援巴勒斯坦的行動，譴責民進黨政府支持以色列，讓台灣成為幫兇，並與世界各地一同抵制、杯葛以色列。（主辦單位提供）

台灣社運歌手沈懷一與楊祖珺，現場演唱了《城裏的月光》，以及連儂（John Lennon，又譯列儂、藍儂）為反越戰所寫的《給和平一個機會》（Give peace a chance）等歌曲。在台留學的加薩居民Hazem也來到現場，深刻地控訴了其母親被炸死，和以色列所製造的日夜恐懼和傷痛。

台灣立法院的大門被繫上了染有紅墨水的兒童玩偶，象徵戰火中犧牲的巴勒斯坦人民。主辦單位強調，台灣的民進黨政府喜歡喊「Taiwan Can Help」，但在以色列持續對巴勒斯坦人進行種族屠殺的時刻，台灣應該向世界顯示出反對戰爭、追求和平的立場，不應該成為以色列的幫兇，甚至拿納稅人的錢為以色列加油添火。

雙重標準揭露政客偽善面具

在台灣「親美聯以」的政治正確下，這場聲援活動幾乎沒有出現在台灣媒體的報道中，更未傳進位居高位的藍綠政治人物的眼中與耳中，激不起扭轉形勢的漣漪。而台灣高官們集體出席「2024年國際猶太大屠殺紀念日」，更像是一種極端的諷刺，口口聲聲紀念「大屠殺」，卻對正活生生發生中的「大屠殺」視而不見、充耳不聞。

台灣作家徐宗懋在一篇專欄文章中寫道，蔡政府「唯獨對於現在進行式的加沙種族屠殺完全不置一詞，表現出事不關己的泠漠」。徐宗懋以尖鋭地筆觸批評，「只能說他們骨子裏沒有任何民主人權的基因，只是道地的政治機會主義者和歷史造假者，常常搞不清楚東西南北方向，連『西方帝國的附庸』都成了對他們美化的形容」。

誠哉斯言，台北一連兩天訴求截然不同的活動，完全體現出台灣不分顏色政治人物對於「種族屠殺」或「種族滅絕」的雙重標準，還顯示了民進黨高談闊論的「轉型正義」，已經淪為了一種「反動的修辭」，不只是對台灣近代歷史的扭曲與編造，更揭露了出他們高舉「民主人權」等「普世價值」的偽善面具。「莫忘世上苦人多」，這句台灣政客的名言豈僅適用在台灣，封鎖與戰火籠罩下的加沙，還在苦苦等待世人睜開眼睛。