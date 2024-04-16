中國航母戰鬥群的夢幻組合︱專家有話說

中國海軍003型航空母艦正在滬東造船廠進行艤裝和測試，中國的第一艘直通甲板、電磁彈射航母「福建艦」即將海試的消息近日在國內網路上熱傳，美國的商業衛星所拍攝到的殲-35隱形戰機模型也被擺放在甲板上作為各種甲板作業的測試，如果一切進行順利，福建艦有望於2025年交付中國海軍。



作者：蔡翼（台灣國際關係學者，東亞綜合研究中心執行長）



現就美軍尼米茲級航母艦載機的配置和航母戰鬥群的編組探討福建艦未來可能的安排。美軍航母艦載機的配置一般包括三個中隊48架F-18E/F、4至6架EA-18G咆哮者電戰機、4架E-2D空中預警機及其他各型勤務支援飛機，總數約為80架飛機。現在美軍正陸續以F-35C隱形戰機替換部分F-18E/F戰機，以應對未來中國航母艦載機殲-35隱形戰機的挑戰。

如果參考美軍尼米茲級航母上的艦載機的配置，估計003型航母將會配置兩個中隊32架殲-35隱形戰機、16架殲-15T飛鯊以及4至6架殲-15D咆哮鯊電戰機、 6架空警-600預警機及其他各型勤務支援飛機，總數約為80架飛機。

2022年6月18日，上海，下水後的福建艦。6月17日，中國第一艘擁有可與美國航母相媲美的先進航母福建艦下水。（Getty Images）

至於部分人士提及未來可能會讓攻擊-11無人戰機上艦一說，根據美軍之前曾就X-47B無人戰機或MQ-25黃貂魚無人加油機上艦的經驗，在航母狹小的空間裏配置多種不同型號戰機，將會增加許多後勤保障的負擔，所以攻擊-11無人戰機上艦與否還有待評估。

現就美軍尼米茲級航母戰鬥群的編組探討福建艦未來可能的安排，在美國海軍的極盛時期，尼米茲級航母戰鬥群一般會配置一至兩艘提康德羅加級巡洋艦、兩艘阿利伯克級驅逐艦、兩艘派里級巡防艦以及一至兩艘攻擊核潛艇。如果參考美軍航母戰鬥群的編制，福建艦航母戰鬥群未來極可能會配置兩艘055型驅逐艦、兩艘052D型驅逐艦、兩艘054B型巡防艦和兩艘095型攻擊核潛艇，為福建艦航母打造一個較為完整的保護網。

076遠超乎外界想像

076型是中國海軍正在籌建中的兩棲攻擊母艦，從網路所流傳的圖片來看（參考下圖），076型估計至少裝設兩組電磁彈射器和降落阻攔索系統，主要用於起降包括殲-35在內的固定翼、有人或無人飛行器。據報道，076型的排水量將超過60,000噸，已經達到中型航母的規格。

076-未来的空中／水下無人機母艦。（作者提供）

由於它可以彈射固定翼艦載機或大型固定翼無人機，遠超乎外界先前對076型兩棲攻擊母艦的想像。一旦兩棲攻擊母艦改採這種布局，估計可搭載16架殲-35隱形戰機、32架攻擊-11無人戰機、若干架長航時、大載荷、可擔任空中預警、反潛偵測、察─打一體的無人機來補強兩棲攻擊母艦在制空、制海、預警、反潛等方面的軟肋，是一種可獨立施行艦隊防空與對地攻擊的混合型航母；未來也可加入大型航母的混合編隊。在整體戰力上，明顯優於美軍搭載F-35B垂直起降隱形戰機的「閃電航母」。說實在的，從AV-8海獵鷹戰機到前蘇聯的雅克-38、雅克-141再到F-35B，從未有過一款垂直起降戰機的作戰性能符合戰場需求，所以美軍閃電航母的真實戰力如何，仍有待觀察。

攻擊-11（利劍）被稱為目前世界上唯一具備較強的隱身性能、較高的飛行速度、較大的作戰半徑和強大戰場態勢感知能力的無人機。攻擊-11採用了飛翼式氣動布局及背負式進氣道設計，雷達反射截面積（RCS）遠小於B-2、F-22隱身戰機。攻擊-11擁有兩個內置彈艙，可攜帶兩噸的武器，裝有滑翔套件的衛星制導炸彈或防區外彈藥布撒器，可對地面目標進行防區外打擊；也可以攜帶遠程反艦導彈（LRASM）打擊海上目標；同時也可作為航母艦載機的「忠誠僚機」參與空戰。

由於水下無人作戰載具的應用日趨普遍，未來076型兩棲攻擊母艦可利用它的塢艙作為水下無人載具（UUV）的維修支援中心，為保護特遣艦隊的水下無人載具提供充分的後勤保障，使得076兩棲攻擊母艦成為一種名副其實的「空中／水下無人機母艦」。上圖的半潛船上搭載了兩種無人戰艦，這些無人戰艦將會擔任航母外圍警戒的遊騎兵，凸顯中國海軍積極拓展他們對無人化載台在水面、水下作戰的應用，值得關注。

目前，福建艦、殲-35及空警-600艦載固定翼預警機都仍在測試中，將來殲-35服役後，將與空警-600、殲-15T、 殲-15D、攻擊-11等共同打造未來中國海軍航母戰鬥群的核心戰力，成為維護西太平洋和平的一支主要力量，尤其中國的003航母與076兩棲攻擊母艦組成的混成航母戰鬥群，其戰力不可小覷。

本文原載《亞洲週刊》，經授權轉載。

