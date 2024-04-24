內地電動車價格戰又打響　但能持續多久？

中國這個全球最大的電動汽車市場，又掀起一場殘酷的價格戰。



打響價格戰第一槍的是特斯拉。這家在上海有廠房的美國製造商，在漲價不到一個月後，突然宣布降價。4月21日，公司中國官網顯示，其Model 3、Y、S，以及X全系在中國市場降價1萬4000元（人民幣，下同）。

特斯拉沒有說明原因，但市場分析普遍認為這與其銷量下滑有關。《彭博社》基於中國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）數據的計算顯示，特斯拉在中國的市場份額從2023年前三個月的10.5%，大幅降至2023年第四季的6.7%左右。

2023年2月4日，參觀者在中國北京的Tesla陳列室內查看一輛特斯拉Model 3。（Reuters）

特斯拉降價之後，中國本土汽車製造商理想汽車4月22日也宣布，包括L7、L8、L9系列和新型全電動MEGA車型在內的所有車型，降價最多3萬元。

這兩家電動車巨頭一前一後降價，明顯向市場傳遞一個信息：新一輪價格戰已開打。這距離比亞迪在2月中牽頭的價格戰還不到三個月。比亞迪是中國最大的電動車製造商。

內地車市在2023年經歷多場價格戰，不少車企因此被淘汰出局，包括威馬、天際以及愛馳等。

在行業人士看來，今年價格戰的勢頭似乎更凶猛。乘聯會秘書長崔東樹說，去年降價總體相對均衡，但今年達超強程度，而且降價模式不再是增配不降價，而是直接突破歷史價格下限。

比亞迪以「我們在一起，才是中國汽車」為口號。（微博）

內媒《證券日報》報道，光大證券研報數據顯示，今年4月以來，累計已有近40個品牌共128個車系宣布優惠、補貼或降價。

例如，問界宣布新M7入門版直降2萬元、吉利汽車針對旗下帝豪L、星越L、豪越系列給出最高5萬多元不等的優惠。小鵬汽車本月22日也宣布，即日起至5月5日，推出總額5億元的購車補貼……

小米引發這一波價格戰？

有觀點認為，這輪價格戰之所以開打，或許與內地消費電子產品巨頭小米3月底發布的智能電動汽車SU7有關。根據官方數據，SU7開放預訂後，24小時突破8萬8898台，超出市場預期，預計全年交付量會突破10萬輛。

內媒《澎湃新聞》引述奧緯諮詢董事合夥人張君毅說，車企選擇同步在這段時間降價，有一部分原因是想趕在小米SU7的「七天無理由退訂期」之前搶佔這些用戶的心智。因為一旦過了七天期限，小米訂單就會鎖單。

除了降價，也有車企推出巨額補貼。《證券時報網》4月23日引述蔚來線下銷售員說：「補貼是針對那些在小米汽車鎖單，無法退定金的用戶推出的。如果這些使用者轉買蔚來的產品，我們將補償使用者5000元。」

也有分析認為，此次價格戰的背後，與這些車企去年達不到銷售目標有很大關係。《彭博社》1月報道，只有三分之一的中國汽車製造商實現2023年的年度銷售目標。

彭博行業研究汽車分析師瓊安娜分析，新冠疫情後，中國經濟反彈勢頭迅速消退，導致2023年市場競爭比預期更激烈，因此消費者信心依然低迷，不利於定價的因素可能持續到2024年的大部分時間。

有分析說，電池成本下行，才是真正讓這些車企擁有開打價格戰的底氣。

電動車成本結構中，電池佔整車成本的40%左右。《北京日報》報道，過去幾年，電池原材料碳酸鋰價格一度暴漲至每噸近60萬元，近期已跌至10萬元以下，為降低成本創造空間。

寧德時代成為生產電動車電池的龍頭企業，現時全球每3架電動車之中，就有1架車的電池產自寧德時代。（Getty/當代中國授權）

崔東樹向《證券日報》說：「從新能源車角度看，隨著碳酸鋰價格下跌、電池成本降低，造車成本也將有所下降。」據《彭博新能源財經》報道，按體積加權平均計算，中國電池成本已降至每千瓦時126美元，而美國和歐洲的電池價格比中國還高出11%和20%。

《工人日報》引述中國汽車工業協會副秘書長陳士華分析說，價格戰在很大程度上與市場供給過剩、需求增長相對放緩的矛盾相關。

據國家發改委價格監測中心網站消息，深圳市價格認定與監測中心認為，從供應端看，2023年中國新能源汽車產量944萬3000輛，比上年增長三成。行業數據顯示，2024年僅比亞迪、問界、理想三家的計劃交付量就增加230萬輛，而市場需求預測僅有210萬輛增量，市場將長期處於供大於求的狀態。

降價真的能提升銷量嗎？

從2023年初算起，這場價格戰已打了快要一年半，而且目前還沒看到止戰的跡象。不過，讓外界關注的是，降價真的能提升銷量嗎？

內地科技媒體《鈦媒體》3月15日報道，諮詢公司麥肯錫的報告顯示，價格戰只對19%的消費者在作出購車決策時起到刺激作用；有超六成的消費者不關心價格戰；另外有17%左右的消費者表示，價格戰抑制他們的購車決策。

市面上的電動車較柴油、汽油車及混能車都來得更貴，兩者價格的差距在於電池。（資料圖片）

《中國新聞週刊》引述崔東樹說：「價格戰對車企短期的銷量促進作用實際並不明顯，尤其是在價格不穩情況下，消費觀望情緒特別濃重。」他進一步指出，降價可能會帶來降價車型自身的銷量增長，但對其它相關車型就會形成明顯的觀望態勢，並由此導致相關車型不得不降價、不降價就賣不動的局面。

崔東樹強調，在這種情況下，有些企業可能靠產品力挺住，但有些企業可能就不得不降價，形成市場停滯、進一步等待降價，然後其他消費者再等待的迴圈，短期對銷量反而會帶來一定的壓力。

新能源滲透率歷史性突破50%

乘聯會數據顯示，4月1日至14日，內地新能源乘用車市場零售26萬輛，同比增長32%。4月上半月，新能源乘用車零售滲透率為50.39%，首次超過傳統燃油乘用車。

《央廣網》引述分析說，新能源汽車在動力、靜謐性、智能化等方面已全面超越傳統燃油車，尤其是插混，集燃油、插電、增程、純電動的功能於一體。在價格關口突破後，燃油車難有還手之力，預計到了下半年，新能源滲透率將進一步提升。

這意味著，如今開打的價格戰，最殘酷的日子還沒到來。

2023年4月26日，浙江省金華市一家工廠內，機械手臂在零跑汽車（Leapmotor）電動車生產線上組裝汽車。（China Daily via REUTERS）

總的來說，價格戰對內地汽車製造商有沒有用，目前其實說不準。從上述行業報告來看，降價對用戶的購車決策並沒有太大增益。從車企的角度而言，價格戰的影響也難以估量。不過，可以確定的是，利潤多少會受損。「家底」足夠強大的企業，或許可以繼續撐下去，但那些沒有龐大資金注入的企業，又要怎樣堅持下去？

對內地車企而言，打價格戰不應是長久之計，也不該把這套競爭方式當成王牌。畢竟，在這科技發展飛速的時代，技術突破和創新才是制勝的關鍵。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

