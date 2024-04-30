特斯拉迎分水嶺時刻？馬斯克北京行清除兩大在華營運障礙

美國電動汽車巨頭特斯拉首席執行官馬斯克4月29日中午搭乘私人飛機離開北京，結束不到24小時的閃電訪華行程。有輿論形容馬斯克此行是分水嶺時刻，據報為特斯拉在華髮展清除自動駕駛及數據安全兩項重大障礙，北京也已初步批准特斯拉的全自動駕駛科技在華運營。



馬斯克28日飛抵北京展開未提前宣布的訪問，此行恰逢北京舉辦車展，也是他時隔近一年再次訪華。據《彭博社》、《路透社》等報道，馬斯克此行尋求官方批准向海外傳輸駕駛數據，供訓練自動駕駛算法之用，並在中國推出已問世四年的全自動駕駛（Full-Self Driving， FSD）科技，以扭轉特斯拉下降的收入。

在短暫緊湊的行程中，馬斯克與國務院總理李強、中國貿促會會長任鴻斌會見。《路透社》也引述消息人士披露，中國電池巨頭寧德時代董事長曾毓群28日曾到訪馬斯克下榻的酒店。寧德時代是特斯拉的主要電池供應商。

消息人士也披露，特斯拉將與內地互聯網巨頭百度合作，以百度車道級地圖信息為基礎，在中國提供自動駕駛服務，這有望為FSD在華落地掃清關鍵障礙。特斯拉也獲准利用百度的測繪許可證，在中國公路上收集數據。

目前中國僅有包括百度在內的約20家供應商，在自動駕駛功能關鍵地圖模塊方面擁有資質。受利好消息提振，百度28日在港股價一度上漲多達7%。

《華爾街日報》28日引述消息人士披露，內地官員告知特斯拉，北京已初步批准該公司在華推出FSD功能的計劃。

外交部發言人林劍同日受詢時並未證實上述消息，僅重申中國高度重視外資企業訴求，切實保護外資企業合法權益，對內外資企業一視同仁、平等相待。

美國證券公司Wedbush分析師艾夫斯評估，馬斯克出人意料的中國行是分水嶺時刻，這可能為FSD打開中國市場，並為特斯拉解鎖真正的黃金機遇。

已問世四年的FSD，是特斯拉智能駕駛輔助系統「Autopilot」的最高級別版本，在美售價800美元，或以每月99美元訂閱。不過，中國汽車流通協會分析師鍾師指出，許多中國車企免費或以折扣價提供類似FSD的功能，在中國的特斯拉車主似乎並沒有太大的付費和使用意願。

2023年5月31日，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在離開中國北京一家酒店時乘坐特斯拉汽車。（Reuters）

內地經濟學者、遼寧大學特聘研究員陳波接受《聯合早報》採訪時說，特斯拉在中美貿易戰開打時逆向操作進入中國，成為唯一在華的外資全資車企，三年冠病疫情及地緣政治壓力疊加下仍繼續在華發展。中國因此也願意給予一些特殊待遇，讓特斯拉透過信息安全審核，在安全壁壘方面取得突破。

陳波指出，中國對外資吸引力減弱之際，官方目前樂見包括特斯拉等更多旗幟性、標杆性外企繼續在華紮根，延續甚至擴大經營，以起到很大的示範效應，也因此願意加碼為特斯拉「開綠燈」。

另一方面，中國汽車工業協會28日通報，特斯拉兩個車型通過中國汽車數據安全的四項檢測要求，包括就車外人臉信息等匿名化處理等。

特斯拉在2014年進軍中國市場。圖為攝於2023年2月4日的特斯拉北京展廳。（路透社）

《環球時報》前總編輯胡錫進星期一發微博說，特斯拉是唯一符合中國官方規定安全要求的外資車企，這為特斯拉進入中國各地機關單位、央企國企等掃平道路。他認為，這不僅在中國是個突破，對整個世界解決數據安全問題也是轟動性示範。

特斯拉汽車數年來被禁止進入中國軍事設施，因擔憂其內置攝像頭收集敏感數據。

陳波分析，中國希望透過向特斯拉加碼開放市場，向外界展示中國汽車生產的完整配套，以及汽車產業的強勁競爭力，同時兌現對外開放市場及加強國際合作的承諾，以及反駁美歐對中國產能過剩的指責。「雖然中國也有很多電車企業，但並沒有因此對特斯拉關上大門。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

